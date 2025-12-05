Documentalistas de Canadá exploran en Ourense la fórmula de la longevidad
OURENSE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Dos investigadores grabaron en la provincia un episodio de la prestigiosa serie de salud «Health Explored», emitida para 200 millones de usuarios05 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El profesor biomédico de Canadá Mike Wahl visitó una veintena de países con altos índices de longevidad en busca de la fórmula para una vida centenaria. Hasta el momento, la persona de mayor edad que