El PPdeG exhorta al Gobierno a traspasar la AP-9 a Galicia tras la cesión de la AP-68 a Navarra
GALICIA
El diputado Celso Delgado avisa al Ejecutivo sobre su bloqueo a una propuesta unánime del Parlamento gallego: «No lo vamos a permitir»04 dic 2025 . Actualizado a las 16:11 h.
A raíz del traspaso de la AP-68 que discurre entre Bilbao y Zaragoza a Navarra, diputados gallegos del PP han preguntado al Gobierno estatal en el Congreso por qué no hay un traspaso de competencias similar de la autopista del Atlántico —AP-9— a Galicia. «Sorprende ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y de Óscar Puente llega a un acuerdo en esta materia con un Gobierno foral presidido por una militante socialista, pero se viene oponiendo abiertamente a negociar con la Xunta», declararon los populares a través de una pregunta registrada en la Cámara baja. «Y no solo se niega a reunirse para negociar, sino también se boicotea la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico a Galicia».
Además, los gallegos recordaron que la exigencia del traspaso parte de una iniciativa unánime del Parlamento de Galicia que, el 11 de junio del 2024, se tomó en consideración y se encomendó el dictamen sobre la misma a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para que se tramitase por el procedimiento de urgencia.
Por su parte, el diputado Celso Delgado sostuvo que «se está produciendo un nuevo agravio a Galicia» por cada vez que el Gobierno «negocia transferencias y traspasos con las comunidades de un signo político afín», haciendo referencia a Navarra, comunidad gobernada por un Ejecutivo de coalición encabezado por el PSOE. «Hay suficientes precedentes de que hay voluntad política de transferir y negociar, pero una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente y Besteiro en Galicia maltratan a nuestra comunidad y no lo vamos a permitir», avisó.