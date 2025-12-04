El PPdeG exhorta al Gobierno a traspasar la AP-9 a Galicia tras la cesión de la AP-68 a Navarra

Imagen de un tramo de la AP-9, junto al puente de Rande. Salvador Sas | EFE

A raíz del traspaso de la AP-68 que discurre entre Bilbao y Zaragoza a Navarra, diputados gallegos del PP han preguntado al Gobierno estatal en el Congreso por qué no hay un traspaso de competencias similar de la autopista del Atlántico —AP-9— a Galicia. «Sorprende ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y de Óscar Puente llega a un acuerdo en esta materia con un Gobierno foral presidido por una militante socialista, pero se viene oponiendo abiertamente a negociar con la Xunta», declararon los populares a través de una pregunta registrada en la Cámara baja. «Y no solo se niega a reunirse para negociar, sino también se boicotea la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico a Galicia».

El Gobierno cederá a Navarra la AP-68 mientras bloquea el traspaso de la AP-9 a Galicia pablo gonzález

Además, los gallegos recordaron que la exigencia del traspaso parte de una iniciativa unánime del Parlamento de Galicia que, el 11 de junio del 2024, se tomó en consideración y se encomendó el dictamen sobre la misma a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para que se tramitase por el procedimiento de urgencia.

La AP-9 subirá un 5 % y el peaje entre A Coruña-Vigo costará 21,50 euros Carlos Punzón

Por su parte, el diputado Celso Delgado sostuvo que «se está produciendo un nuevo agravio a Galicia» por cada vez que el Gobierno «negocia transferencias y traspasos con las comunidades de un signo político afín», haciendo referencia a Navarra, comunidad gobernada por un Ejecutivo de coalición encabezado por el PSOE. «Hay suficientes precedentes de que hay voluntad política de transferir y negociar, pero una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente y Besteiro en Galicia maltratan a nuestra comunidad y no lo vamos a permitir», avisó.