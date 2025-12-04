Un homenaje al talento humano

1/36 Lois Blanco, presidente de La Voz de Galicia; Fernando González Laxe, galardonado con el Premio Fernández Latorre; y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, en el momento de la entrega del premio en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre Marcos Míguez 2/36 Fernando González Laxe, galardonado con el Premio Fernández Latorre, da su discurso en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre Marcos Míguez 3/36 Lois Blanco, presidente de La Voz de Galicia, dirigiéndose a los asistentes en la ceremonia de entrega del Premio Fernández Latorre a Fernando González Laxe Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 4/36 Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, durante su discurso Marcos Míguez 5/36 Salomé Fernández-San Julián, patrona de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, y José Arnau, vicepresidente de Inditex, Pontegadea y Fundación Amancio Ortega CESAR QUIAN 6/36 De izquierda a derecha, Rubén Santamarta, director de La Voz de Galicia; Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Lois Blanco, presidente de La Voz de Galicia y de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre; y Xosé Luis Vilela, director de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre GONZALO BARRAL 7/36 Óscar García Maceiras, Consejero Delegado Ejecutivo de Inditex; Flora Pérez Marcote, presidente de la Fundación Amancio Ortega, y Lois Blanco, presidente de La Voz de Galicia Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 8/36 El premiado Fernando González Laxe, catedrático de Economía, junto a su esposa, Rosa Liaño, a la entrada del Museo de La Voz GONZALO BARRAL 9/36 De izquierda a derecha: José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol; Daniel Pérez, alcalde de Carballo; José Crespo, alcalde de Lalín; Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra; Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo; José Ramón Rioboo, alcalde de Culleredo; Mariña Gueimunde, alcaldesa de Viveiro, y María Sampedro, alcaldesa de Ribeira Vítor Mejuto 10/36 De izquierda a derecha, los presidentes de las Diputaciones de A Coruña, Ourense y Lugo, Valentín González Formoso, Luis Menor y José Tomé respectivamente Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 11/36 Abel Caballero, alcalde de Vigo GONZALO BARRAL 12/36 De izquierda a derecha: Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega, Rosario Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega, y María López Sández, académica de la Real Academia Galega Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 13/36 De izquierda a derecha, Magín Álvarez Arribas, coronel jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra; Pedro Jesús Pacheco Carrasco, jefe superior de Policía de Galicia; Vicente Rubio Bolívar, almirante jefe del Arsenal de Ferrol, y Miguel Ángel González Arias, general jefe de la Guardia Civil en Galicia Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 14/36 Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, saludando al presidente de la Xunta Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 15/36 En el acto se proyectó una V compuesta con imágenes de trabajadores de La Voz de Galicia Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 16/36 De izquierda a derecha, Román Rodríguez, conselleiro de Educación de la Xunta; María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria; Marta Villaverde, conselleira do Mar; Ángeles Vázquez, conseillra de Medio Ambiente, y Diego Calvo, conselleiro de Presidencia Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 17/36 Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña, conversando con Ana Pontón, portavoz nacional del BNG Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 18/36 De izquierda a derecha, Pedro Puy, diputado en el Congreso por el PPdeG; Manuel Areán, secretario general de la Corporación Voz de Galicia, y Ramón Villares, historiador y miembro de la RAG Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 19/36 Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 20/36 De izquierda a derecha, Christian Casares, delegado de La Voz en Pontevedra; Andrés Vellón, delegado en Ferrol; Ruth Nóvoa, delegada en Ourense; Rubén Santamarta, director de La Voz de Galicia; Alfonso Andrade, delegado en A Coruña; Diego Pérez, delegado en Vigo; María Guntín, delegada en Lugo, e Ignacio Carballo, delegado en Santiago Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 21/36 José Blanco, CEO y socio fundador de Acento; con José Joly, presidente de la Asociación de Medios de Información Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 22/36 Antonio Vallespir, consejero delegado de Vertex Bioenergy MARCOS MÍGUEZ 23/36 Miguel-Anxo Murado, escritor y periodista, con Francisco Ríos, periodista, ambos ganadores de ediciones previas de los Premios Fernández Latorre MARCOS MÍGUEZ 24/36 Vista general del acto celebrado en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, con la V compuesta con las imágenes de los trabajadores de La Voz a la izquierda GONZALO BARRAL 25/36 José Souto, presidente de Irta Inmobiliaria, con Francisco Verdía, presidente de Verdía Consultores y Asesores MARCOS MÍGUEZ 26/36 De izquierda a derecha: Dolores Fernández Galiño, valedora do Pobo de Galicia; Juan Carlos Aladro, conselleiro Maior do Consello de Contas de Galicia, y Andrés Lago Louro, presidente del Consello Consultivo de Galicia Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 27/36 Manuel Ángel Jove Santos, presidente de Inveravante, y Santiago Pérez Otero, director gerente de La Voz de Galicia Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 28/36 De izquierda a derecha, los médicos Venancio Chantada, Luis Verde, Francisco Martelo, Luciano Vidán, Clemente Lastres, Adolfo Sarandeses, María de la Cámara y Rosario López Rico MARCOS MÍGUEZ 29/36 Paula Prado, secretaria general del PPdeG, llegó acompañada del portavoz popular, José Alberto Pazos Couñago Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 30/36 Ricardo Cao, rector de la Universidade da Coruña GONZALO BARRAL 31/36 Antonio López, rector de la Universidade de Santiago, en el cóctel CESAR QUIAN 32/36 La presidenta de la Audiencia de Lugo, Sandra Piñeiro Vilas, con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, y los presidentes de las audiencias de Pontevedra y A Coruña, Jacinto Pérez Benítez y Teresa Cortizas González-Criado MARCOS MÍGUEZ 33/36 Carlos López Ezquerro, CEO de Netex, y Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal MARCOS MÍGUEZ 34/36 Ángeles Ríos, presidenta de Nordés Club Empresarial, y Marta de Castro, consejera Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián 35/36 El chef Luis Veira, con una estrella Michelin, fue el encargado de elaborar el menú regado con los vinos cortesía de Martín Códax Marcos Míguez 36/36 Los hermanos Lago Peñas, Manuel, diputado de Sumar en el Congreso, y Santiago, presidente del Foro Económico de Galicia Vítor Mejuto / Marcos Míguez / César Quián

El protagonismo de las personas. Y el periodismo de la información reposada y veraz. Esas fueron las dos grandes ideas que ayer presidieron la celebración del Premio Fernández Latorre, en un acto que cada año viste de fiesta a La Voz de Galicia. Más de 220 invitados convirtieron el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre en un espacio de homenaje a una figura destacada de Galicia, Fernando González Laxe, y también en un lugar de vitalidad y propuestas. Representantes de empresas punteras gallegas se unieron a figuras destacadas de todos los ámbitos. El expresidente de la Xunta dijo sentirse muy emocionado en los que consideró «los Premios Óscar de Galicia». Fue un momento para ver a los rectores de las universidades de A Coruña y Santiago, Ricardo Cao y Antonio López, acercando posturas. A su lado, los veteranos alcaldes animaban al nuevo regidor de Carballo, Daniel Pérez; y el presidente de la Asociación de Medios de Información, José Joly, charlaba con Flora Pérez, presidenta de la Fundación Amancio Ortega.

Todos siguieron con atención las palabras del homenajeado, quien afirmó que, lejos de parecer un «xarrón chinés», se sentía «unha peza de Sargadelos, para usar todos os días». De creación y de responsabilidad editorial habló el presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, quien se mostró en contra de los falsos comunicadores que no buscan la verdad. La celebración, que empezó y terminó con la presentadora, Gladys Vázquez, hablando desde un holograma y una pantalla de más de 20 metros de largo, hizo referencia a los retos tecnológicos, pero puestos al servicio del talento humano. De ese talento, el galardonado es ejemplo.