Un homenaje al talento humano
GALICIA
La Voz de Galicia reunió a más de 220 invitados en un acto de defensa del periodismo veraz04 dic 2025 . Actualizado a las 20:53 h.
El protagonismo de las personas. Y el periodismo de la información reposada y veraz. Esas fueron las dos grandes ideas que ayer presidieron la celebración del Premio Fernández Latorre, en un acto que cada año viste de fiesta a La Voz de Galicia. Más de 220 invitados convirtieron el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre en un espacio de homenaje a una figura destacada de Galicia, Fernando González Laxe, y también en un lugar de vitalidad y propuestas. Representantes de empresas punteras gallegas se unieron a figuras destacadas de todos los ámbitos. El expresidente de la Xunta dijo sentirse muy emocionado en los que consideró «los Premios Óscar de Galicia». Fue un momento para ver a los rectores de las universidades de A Coruña y Santiago, Ricardo Cao y Antonio López, acercando posturas. A su lado, los veteranos alcaldes animaban al nuevo regidor de Carballo, Daniel Pérez; y el presidente de la Asociación de Medios de Información, José Joly, charlaba con Flora Pérez, presidenta de la Fundación Amancio Ortega.
Todos siguieron con atención las palabras del homenajeado, quien afirmó que, lejos de parecer un «xarrón chinés», se sentía «unha peza de Sargadelos, para usar todos os días». De creación y de responsabilidad editorial habló el presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, quien se mostró en contra de los falsos comunicadores que no buscan la verdad. La celebración, que empezó y terminó con la presentadora, Gladys Vázquez, hablando desde un holograma y una pantalla de más de 20 metros de largo, hizo referencia a los retos tecnológicos, pero puestos al servicio del talento humano. De ese talento, el galardonado es ejemplo.