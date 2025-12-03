Tráfico justifica la supresión del triángulo para evitar 25 muertes al año en atropello
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La DGT insiste en que no habrá prórrogas y que las balizas conectadas serán obligatorias desde el 1 de enero, aunque aclara que habrá flexibilidad: «No hay vocación de denuncia»04 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«El objetivo es eliminar el riesgo de ser atropellado mientras alguien camina por la calzada para colocar los triángulos de emergencia». Así responde la Dirección General de Tráfico a toda la polémica generada ante la