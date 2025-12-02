Las tres pes contra los incendios forestales: paisaje, paisanaje y profesionalización
OURENSE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Unas jornadas recogen propuestas para la prevención y extinción de los fuegos y proponen reforzar el Centro Integral de Loita contra o Lume de Ourense03 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El proyecto europeo Firepoctep nació en el año 2020 con el objetivo de fortalecer los sistemas de prevención y extinción de incendios forestales en las regiones transfronterizas de España y Portugal. La segunda fase de