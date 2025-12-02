Francisco Gómez, pulpeiro: «Son mellor chef que empresario»
OURENSE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Vive entre Madrid, Asturias e O Carballiño e sempre que pode vai á feira: «A experiencia gastronómica é moi importante e é interesante, fastidiaríame moito que fose a menos»03 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
É difícil atopar un representante mellor que Francisco Gómez (O Carballiño, 1969) do prato estrela da gastronomía galega. Criouse nas feiras entre caldeiros, fíxose pulpeiro —sendo recoñecido como o mellor de Galicia—, pero transformouse en