La ministra de Igualdad anuncia que la auditoría interna sobre los fallos en las pulseras antimaltrato estará lista en enero

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una visita en Toledo a un centro de atención a víctimas de violencia sexual JCCM | EUROPAPRESS

La investigación interna que puso en marcha el Ministerio de Igualdad tras detectar fallos en las pulseras antimaltrato estará lista en enero. La ministra, Ana Redondo, confirmó este martes ese nuevo plazo y aseguró que el Gobierno «tomará las medidas oportunas» si se detectan incumplimientos del contrato por parte de Vodafone y Securitas España, las empresas encargadas de la gestión telemática y tecnológica del sistema Cometa.

Hay otra auditoría externa en marcha, pero de esta la ministra afirmó —durante una visita al centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual en Toledo— que todavía no conoce el plazo de cuándo estará terminada. Sí confirmó, como hizo durante una comparecencia a petición propia en el Congreso para informar sobre el último fallo de las pulseras, que esta investigación ya se ha adjudicado.

Una de las propuestas del PP tras las incidencias en el sistema Cometa —dispositivo de seguimiento telemático utilizado para la protección de víctimas de violencia de género— fue instar al Gobierno a realizar una auditoría integral e independiente de las pulseras de control telemático para maltratadores, que salió adelante en el Congreso.

«Si de estas investigaciones se deduce un incumplimiento de contrato, actuaremos en contra de las empresas, Vodafone en UTE con Securitas España, que son las encargadas de la gestión telemática y de la gestión tecnológica del servicio Cometa», afirmó Ana Redondo, a la espera de que terminen las investigaciones.

Petición a la Comisión Europea

Sobre el mismo tema se pronunciaron este martes también desde el PP, en este caso para pedir a Bruselas que revise el contrato de las pulseras de control de maltratadores en España. La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, presentó una nueva pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que revise el contrato ante las posibles irregularidades contractuales vinculadas al sistema Cometa,

El Partido Popular Europeo informó que se trata de la segunda pregunta registrada en el Parlamento Europeo sobre este asunto. Para los populares, el fallo de las pulseras antimaltrato «es un capítulo más dentro de una serie de decisiones políticas impulsadas por el Gobierno español que han desprotegido alarmantemente a la mujer».

En su iniciativa, la eurodiputada apunta que el sistema ha sufrido «fallos graves» en los últimos años, entre ellos la pérdida masiva de datos durante la migración entre empresas adjudicatarias, errores de geolocalización y desconexiones que habrían afectado a miles de usuarias.

Reprobó que el Ministerio de Igualdad, año y medio después, esté a la espera «de las conclusiones de las investigaciones internas y externas» y no tomase ninguna medida al respecto.

Así, instó a la Comisión Europea a revisar la adjudicación y la ejecución del contrato para determinar si cumplen las normas europeas de contratación pública y los principios de buena gestión financiera exigidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.También preguntó si Bruselas prevé pedir a España un informe completo sobre los fallos técnicos, la pérdida de datos y los procedimientos judiciales afectados, y si considera aplicar correcciones financieras en caso de confirmarse incumplimientos.