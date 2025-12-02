La Xunta advierte a la USC que si hay más facultades de Medicina se repartirán los recursos

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez; en una imagen de archivo

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha descartado hoy que la Xunta invierta más recursos para formar el mismo número de médicos, unos 400 al año, en caso de que se abran nuevas facultades de Medicina porque la de Santiago rechaza descentralizar la formación. «Tería pouco sentido que para chegar ao mesmo obxectivo, que é ter un número determinado de profesionais sanitarios (...), os galegos teñan que aportar máis recursos, porque unha das partes nesta negociación (...) prantexa unhas diverxencias que imposibilitan chegar a un acordo», afirmó.

La palabras del conselleiro se producen un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtiese que hay que elegir y subrayase la opción preferida por la Xunta. «É moito mellor unha facultade enraizada e pensada para Galicia, unha gran facultade galega que tres facultades pequenas», afirmó.

Antonio López, reitor da USC: «O modelo actual de Medicina non se pode manter, ou descentralizamos ou haberá máis facultades» Elisa Álvarez

Rueda llamó a salvar el acuerdo para descentralizar la formación, que fue rechazado por la Facultade de Medicina de Santiago tras ser aceptado por las tres universidades. Hoy martes el conselleiro hizo el mismo llamamiento, «desexamos salvar este acordo (...) porque pensamos que é o mellor para a docencia sanitaria e é o mellor para Galicia». Pero subió un grado más la presión al sector que lo rechaza advirtiendo en varias ocasiones que «estamos no tempo de desconto», y que entre las alternativas no hay nada descartado.

En todo caso, Rodríguez subrayó que el rechazo del acuerdo no supondrá la apertura «automática» de nuevas facultades. Antes será preciso superar un proceso «moi complexo técnicamente» que incluye comprobar si hay profesores adecuados, las necesidades y requerimientos de docencia, la existencia de espacios adecuados o la cooperación de los hospitales.

¿Más facultades significa tener más médicos? No Ángel L. Fernández

Recordó que las universidades de Vigo y A Coruña han anunciado que ya están haciendo ese trabajo, que incluye la elaboración de un proyecto y una memoria de verificación a revisar por distintos organismos. Insistió en que la Xunta espera no llegar a ese punto, pero si no es posible retomar el acuerdo se abren «todos os escenarios».

Rodríguez añadió que, de llegar a ese escenario, será el Consello de Docencia Clínica el que decida cómo se repartirían las plazas de formación. Esa entidad es un «órgano colexiado» en el que están representadas las tres universidades, los tres grandes complejos sanitarios de Galicia y las consellerías de Educación y Medicina. Subrayó que el asunto es «complexo» porque no se trata de dar clase solo en un aula, sino que afecta a la docencia en los hospitales, con las dificultades organizativas y técnicas que implica.