La demolición del viaducto enfermo de la A-6 se ejecutará desde el nuevo que se construirá para sustituirlo

Viaducto de Tremor, en la A-6, en el entorno de Ponferrada (León)
Viaducto de Tremor, en la A-6, en el entorno de Ponferrada (León) VÍTOR MEJUTO

Transportes invertirá 55 millones en el puente paralelo y los estudios avalan la seguridad del existente durante los tres años que durará la obra

02 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Apenas un año después de que se reconstruyera en su totalidad el viaducto de la A-6 de O Castro, el Ministerio de Transportes afronta con urgencia otro desafío de la ingeniería de alta montaña: la

