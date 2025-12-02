Los ciberdelitos siguen creciendo en Galicia mientras descienden los atracos y los robos en domicilios

Uno de los equipos de investigación de ciberdelitos de la Guardia Civil. SANDRA ALONSO

Galicia se mantiene como la tercera comunidad más segura de España, solo por detrás de Extremadura y Asturias, según los datos del Ministerio del Interior referidos a los primeros nueve meses del año. Con una tasa de criminalidad de 35,8 delitos por cada mil habitantes, se sitúa casi 15 puntos por debajo de la media nacional (50,8).

El balance policial conocido en las últimas horas confirma la tendencia alcista detectada en los últimos años respecto a los delitos asociados a las nuevas tecnologías. Los datos indican que casi un 30 % de las infracciones penales registradas en Galicia entre enero y septiembre corresponden a ciberdelitos, lo que certifica un incremento progresivo de ese tipo de actividad delictiva. El dato referido a la ciberdelincuencia es significativo, ya que si se excluye del balance ese tipo delictivo, Galicia registra un importante descenso en la denominada criminalidad convencional.

Frente al aumento considerable de los ciberdelitos, entre los que destacan las estafas informáticas (un 16 % más que el año pasado), Galicia registró una caída en varios de los modos de delincuencia tradicional que más preocupan a la sociedad. Es el caso de los atracos, que descendieron un 5 %, y de los robos con fuerza en domicilios, que bajaron casi un 9 %. También disminuyeron los hurtos (un 8 %) y los robos de coches (un 8,9 %). Respecto a ese descenso en la criminalidad de tipo convencional, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quiso destacar también la alta tasa de esclarecimiento de delitos, «a mellor dos últimos dez anos en Galicia».

Más delitos sexuales

De todas formas, en el balance de criminalidad hay datos preocupantes, como el aumento de un 7 % en los delitos contra la libertad sexual en el período analizado. Los datos registran 131 violaciones cometidas en Galicia. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan que se debe tener en cuenta que esos datos pueden tener que ver con el aumento de las denuncias gracias a las políticas activas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a esos hechos delictivos, que suelen ser cometidos en entornos familiares o de amistad.