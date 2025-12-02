Una carrera de obstáculos para tener alternativas a Renfe en la línea de alta velocidad gallega

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Un tren circula por la recta de Seixalbo. Al fondo, las obras del tramo que parte de Taboadela
Un tren circula por la recta de Seixalbo. Al fondo, las obras del tramo que parte de Taboadela Santi M. Amil

Competencia cuestiona muchos de los requisitos que el ADIF impone a las empresas interesadas en operar en Galicia, muchos de ellos relacionados con el riesgo económico que supone adquirir trenes de ancho variable por los distintos anchos de vía

02 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La segunda fase de la liberalización de la alta velocidad ferroviaria, en la que está incluida Galicia y Asturias, pero también Cantabria y las ciudades andaluzas de Huelva y Cádiz, recibió hace unos días el

