Abanca cede tres drones autónomos a la Xunta para la prevención y defensa de incendios en Ourense

Prototipo del dron y la base de operación diseñada por el Centro Tecnológico ITG que Abanca cede a la Xunta de Galicia para la prevención de incendios

La Xunta de Galicia complementará los sistemas de prevención de incendios forestales con tres drones financiados por Abanca. La entidad se hará cargo de la cesión de hangares robotizados que pueden operar de manera autónoma, de manera que el personal puede centrarse en otros trabajos, y que llegan a zonas de difícil acceso para los técnicos autonómicos. Se trata de un mecanismo de última generación diseñado por el gallego Centro Tecnológico ITG. Las bases estarán en las comarcas ourensanas de Valdeorras, Verín y Ribeira Sacra, donde se presentó este martes el convenio en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil.

La cesión se enmarca en el Plan de Acción contra los incendios de Abanca y su Obra Social, Afundación. El equipo se denomina DroneSafeBox y está comercializo por DroneSolutions, la spin-off del Centro Tecnológico ITG. Sello gallego para atender las necesidades del territorio. Tres sistemas compuestos de un dron y una base de operaciones se empezarán a utilizar en el 2026 integrándose con las aplicaciones de la Dirección xeral de Defensa do Monte de la consellería de Medio Rural.

Los hangares aúnan diferentes disciplinas técnicas, desde robótica a inteligencia artificial, para ser útiles en el día a día de los agentes autonómicos. Su principal valor es que operan de manera totalmente autónoma y en remoto. La intervención humana que requieren es mínima. El personal tan solo tendrá que indicar al dron la ruta planificada y posteriormente el equipo ejecuta con precisión el itinerario, regresa solo a la base para transmitir la información recopilada, recarga automáticamente las baterías y vuelve a despegar para repetir la misma misión o hacer una nueva. Mientras haya cobertura móvil, el dron no tiene límite de superficie para moverse y necesita una hora una hora para recargar la batería.

El sistema apoya las labores de prevención y también de lucha contra el fuego. Permite disponer de información de alto valor en zonas de difícil acceso, recopila una importante cantidad de datos y los transmite a un centro de control. Está equipado con estación meteorológica, transmite imagen térmica, genera alertas para detectar personas o conatos de humo, y permite ver en tiempo real la superficie que está sobrevolando. «Sin necesidad de que una persona esté mirando una pantalla, el sistema trabaja por nosotros», apuntó el encargado de producto del ITG. En definitiva, el dron busca reducir riesgos y acelerar procesos. Se situarán en tres comarcas de riesgo de incendios, como son Valdeorras, Verín y Ribeira Sacra, aunque no se especificó cuál será la localidad elegida en cada una de ellas.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, celebró la colaboración con la entidad privada sobre todo porque permitirá llegar las zonas donde las cámaras de la Xunta no tienen cobertura. La red de videovigilancia autonómica cuenta con 2.017 dispositivos en 109 puntos. También destacó la utilidad del sistema, que apenas es perceptible desde el suelo, para vigilar a quien tenga la intención de provocar algún incendio. Recordó que esta herramienta se suman al resto de tareas de prevención como es la limpieza de franjas secundarias, los desbroces y el mantenimiento de los cortafuegos.