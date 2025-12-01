La Xunta gasta más que la media en infraestructuras, pero menos en industria o empleo
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Aunque las comunidades ejercen el mayor esfuerzo presupuestario sufragando el coste de los tres pilares básicos del Estado del bienestar —en Galicia se destina a educación, sanidad y servicios sociales en torno al 75 % del