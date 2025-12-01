Rueda exige al Gobierno que escuche la «reclamación indiscutible» de Ferrol por el tren

La manifestación congregó a miles de vecinos en las calles de Ferrol JOSÉ PARDO

«Agardo que o Goberno central, o actual e o do futuro, escoite esta reclamación indiscutible», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la multitudinaria manifestación que este domingo recorrió las calles de Ferrol para reclamar la mejora de la conexión ferroviaria de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Rueda se comprometió a que la Xunta «vai soster coa mesma firmeza» su apoyo a esa reclamación tanto ante el actual Ejecutivo como a los que vengan después, sean del color que sean.

El titular de la Xunta destacó lo «transversal» de la movilización, a la que acudieron todas las organizaciones políticas, los sindicatos y una amplia representación de la sociedad civil, unas 10.000 personas según la Policía Local, y consideró que la reivindicación no la comparten solo esas tres comarcas, sino toda Galicia.

Rueda denunció la situación de «abandono» del transporte ferroviario en la zona, que mantiene el trazado del siglo XIX, lo que lastra el «pulo económico» que está demostrando y que resula «prometedor» para el futuro. Por lo tanto, insistió, las tres comarcas «non pode ter esas comunicacións».