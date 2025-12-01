Renfe reforzará con 1.200 plazas la conexión entre Galicia y Madrid para el puente de la Constitución

Los viajeros subiendo a un Avlo en la estación de Santiago Sandra Alonso

Renfe reforzará la conexión entre Galicia y Madrid el próximo puente de la Constitución con casi 1.200 plazas extraordinarias el lunes, 8 de diciembre, con el objetivo de facilitar el retorno de los viajeros. Según han avanzado fuentes de la operadora pública a Europa Press, la compañía ha programado dos trenes especiales Avlo entre Santiago y Madrid —uno en cada sentido—, con paradas intermedias en Ourense y Zamora.

En concreto, el primero de ellos saldrá a las 14.40 horas de Madrid y llegará a Santiago a las 17.42 horas, mientras que el otro partirá de la capital gallega a las 19.20 horas y llegará a Chamartín a las 22.33 horas. Esas dos frecuencias se sumarán a las diez que existen habitualmente y en las que esta mañana ya era complicado conseguir un hueco. En estos momentos, los billetes para esos trenes ya se pueden adquirir en la web de Renfe y rondan los 60 euros por trayecto.

«Esto supone el aumento en casi 1.200 plazas extraordinarias diarias para facilitar la operación retorno», ha reivindicado Renfe, indicando que los billetes ya están a la venta en los canales oficiales de la compañía. Para viajar a Madrid, los precios llegan a superar los 100 euros por trayecto desde A Coruña el viernes, el sábado y el lunes, coincidiendo con los picos de mayor demanda. Las mismas tarifas se manejan desde Santiago y desde Vigo.

En estos momentos, los precios más asequibles, más allá de las frecuencias añadidas esta mañana, se encuentran en el Avlo que sale de A Coruña a las 5.14 horas del viernes, para el que es necesario desembolsar 59 euros, lo mismo que si se viaja desde Santiago. Para viajar ese día, la tarifa más barata desde Vigo también se encuentra en el primer tren de la mañana, con salida a las 6.00 horas. En ese caso, el precio del billete asciende a 61 euros.