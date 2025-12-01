Más de 800 plazas de acceso libre en la oferta de empleo público de la Xunta

X.G. SANTIAGO

Imagen de archivo de unas oposiciones de la Xunta celebradas en el 2021
Imagen de archivo de unas oposiciones de la Xunta celebradas en el 2021 Sandra Alonso

El expediente aprobado este lunes, que agota la tasa de reposición vigente desde el 2023, incluye otras 300 de promoción interna

01 dic 2025 . Actualizado a las 19:01 h.

El Gobierno autonómico aprobó este lunes la oferta de empleo público (OEP) para el 2025, que asciende a 1.103 plazas. En noviembre, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, anunció en el Parlamento que la oferta incluiría al

