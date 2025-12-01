Besteiro critica la falta de ambición científica de la Xunta y la creación de centros de concentración para migrantes: «Es impropio de Galicia»

Besteiro, en su visita al CiQUS. Cedida

Después de que se diera a conocer que la partida principal de investigación de los presupuestos del 2026 sufre una reducción del 10 %, en una visita al CiQUS, José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, reclamó el pasado lunes a la Xunta «máis ambición e menos retrocesos» en política científica. Además, al hilo de las preguntas de los medios, criticó el hecho de que Rueda se manifestara en Madrid mientras los socialistas protestaban en Ferrol por el ferrocarril y calificó de «modelo inhumano» de los macrocentros para menores migrantes.

Besteiro proclamó su crítica en las instalaciones del CiQUS, calificado por él como «un centro punteiro, non só pola súa capacidade tecnolóxica e científica, senón polos fondos que é capaz de manter» y personificó en el propio edificio las ambiciones científicas que tendría que tener la comunidad. «É a demostración práctica da Galicia que podemos ser se hai planificación e confianza no talento», constató.

El secretario xeral criticó el recorte de la partida principal de investigación por parte de la Xunta mientras, al mismo tiempo, Europa avanza en dirección contraria con más ciencia, transferencia y apuestas por los centros singulares. «Moitos centros sostéñense con fondos europeos e coas achegas do Estado, pero a Xunta, en lugar de manter o investimento, redúceo», afirmó. Ante esta situación, reclamó una carrera investigadora estable, inversiones sostenidas y un plan de retorno de talento vinculado a las necesidades industriales del país.

A preguntas que le hicieron los periodistas sobre las protestas sobre el ferrocarril en Ferrol el pasado domingo, Besteiro recalcó que «el futuro de la comarca pasa por decisiones valientes e inmediatas» e instó al PP a dejar de estar ausente. «Pedimos ao PP que tamén se comprometa coa comarca, cousa que ata agora non está a facer».

Además, criticó la presencia de Rueda en la manifestación convocada por los populares en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la contrapuso a su propia aparición en Ferrol. «Estábamos a reivindicar en Ferrol o que cremos que é o futuro da comarca mentres outros estaban en outras cousas. Seguir a alguén que actúa como un polo sen cabeza non é o que lle interesa a Galicia».

En cuanto al modelo de macrocentros para menores migrantes en la comunidad anunciados por la Xunta, el secretario fue contundente y alertó del riesgo de que Galicia pueda abandonar su tradición de país solidario. «Son centros de concentración e iso é un modelo inhumano de tratar os nenos migrantes que chegan sós». Recordó que hay 300 menores para más de 300 ayuntamientos y subrayó que la propuesta del PP es «impropia de Galicia». «Deberiamos ser capaces de ofrecer un panorama diferente de acollida a nenos e nenas que veñen fuxindo do terror, do medo e da fame», explicó.