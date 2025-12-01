Mil desempleados tendrán trabajo nueve meses en prevención de incendios

El agente de Maceda guía y supervisa la tarea del conductor de un buldócer que está abriendo un cortafuegos.

Alfonso Rueda anunció hoy lunes el refuerzo del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo, que contará 20 millones en el 2026 para la contratación por los ayuntamientos de desempleados para tareas de prevención de incendios.

El refuerzo se produce después de una ola incendiaria en verano que quemó cerca de 119.000 hectáreas a causa de 1.492 fuegos, entre ellos el de Larouco, el más grande del que hay registros en Galicia.

La orden que regulará el programa se publicará a inicios del 2026. Los 20 millones de euros se destinarán a apoyar a los cerca de 300 concellos adheridos al convenio de colaboración firmado por la Xunta y la Fegamp en materia de defensa contra los incendios.

Los ayuntamientos emplearán el dinero para aliviar los costes salariales y de Seguridad social de unos 1.000 desempleados, que serán contratados durante nueve meses a jornada completa para tareas de prevención de incendios, planificación y valorización forestal, silvicultura o limpieza de los montes y gestión de la biomasa. La cuantía de las ayudas oscilará entre casi 17.000 euros y los 26.300 euros por persona, según su perfil y grupo de cotización.

La orden también garantizará que los concellos afectados por los fuegos de este año cuenten al menos con el mismo número de personas que en este ejercicio.

La cuantía más alta permitirá la contratación de una nueva figura, el coordinador municipal de prevención de incendios. Podrán ser ingenieros forestales, de montes o poseer una titulación similar. Su función será «guiar», tomando como base la planificación de la Xunta, a los trabajadores contratados a través del programa.

Para incorporar esa figura se asignará un contrato adicional a todos los concellos adheridos al convenio Xunta-Fegamp.

Además, por primera vez se asignarán más operarios a los ayuntamientos que tengan más de 1.500 hectáreas de redes secundarias de franjas de gestión de biomasa. Podrán recibir subvenciones para cinco contrataciones en labores de prevención y, además, para contratar a dos coordinadores.

La ampliación del programa no es el único refuerzo aprobado hoy lunes para la lucha contra el fuego. La oferta de empleo público para el 2025 incluye 124 plazas para bomberos forestales y 14 para jefes de brigada.