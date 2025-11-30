Piden seis años de cárcel a un hombre por intentar matar a su compañero con una cuchilla de automodelismo en Pontevedra

Un hombre monta un vehículo de automodelismo. JOSE PARDO

La Fiscalía pide seis años de prisión para un hombre acusado de un intento de homicidio contra su compañero de piso, al que hirió en el cuello con una cuchilla de automodelismo. El juicio tendrá lugar el jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde se produjo el ataque.

Los hechos ocurrieron a las 00.45 horas del 6 de junio, en una casa abandonada, según el escrito de acusación recogido por Europa Press. Ambos implicados estaban en la estancia principal de la parte baja del inmueble, iluminada solo por la linterna del móvil del procesado cuando se produjo una discusión «breve y áspera». Entonces, «con la intención de acabar con la vida de su compañero de vivienda», dice la Fiscalía, el hombre cogió una cuchilla de automodelismo que llevaba en un estuche, se acercó a la víctima y le hizo un «corte longitudinal de tamaño considerable en la parte izquierda del cuello».

El herido empezó a sangrar profusamente y pidió ayuda al agresor, pero este «se quedó con el teléfono móvil» con el fin de «dejarlo en situación de desamparo». La víctima, continúa el escrito de acusación, se puso «una prenda alrededor del cuello a modo de torniquete» y salió a la calle a pedir auxilio, seguido por el acusado, que llevaba «la cuchilla en la mano».

La Fiscalía afirma que la agresión continuó mientras el herido se intentó defender arrojando al acusado unas maderas que encontró al lado de un contenedor de basura.

El agredido logró después parar un vehículo y fue auxiliado por sus ocupantes, que llamaron a Emergencias. Acudió una patrulla de la policía y una ambulancia, que le trasladó al hospital Montecelo, donde fue atendido por el corte en el cuello. El agresor huyó, pero fue detenido más tarde por agentes de la Policía Nacional en la plaza García de la Riega. En su mochila encontraron el teléfono móvil de su compañero y un estuche con un juego de cuchillas de automodelismo -un hobi consistente en montar vehículos a escala en el que se emplean distintas herramientas-. Según la acusación, faltaba una que fue empleada en la agresión, de la que se «había deshecho antes de ser detenido».

El herido necesitó tratamiento quirúrgico «imprescindible para su estabilización» y se le dieron puntos de sutura «por planos» dada la profundidad del corte, aunque «no afectó a vasos [sanguíneos] importantes». Necesitó 14 días de curación y le quedó una cicatriz de 10 centímetros de longitud en el lateral del cuello que la Fiscalía considera un perjuicio estético moderado.