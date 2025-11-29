El conselleiro de Sanidade reitera su apoyo a la descentralización de Medicina

El rector de la USC, Antonio López, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el rector de la UDC, Ricardo Cao, llegan a un acuerdo para la descentralización de Medicina Xoán Carlos Gil

Los conselleiros de Sanidade y Educación están luchando hasta el final por salvar el acuerdo para la descentralización de la carrera de Medicina en Galicia. La Universidade de Santiago ha pospuesto tratar el asunto en su consello de gobierno después de que la propia Facultade de Medicina se negase a ratificar lo acordado por consellerías y universidades. Ante esta situación, el responsable de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avisa que «cada cal terá que asumir as súas responsabilidades» y el de Educación, Román Rodríguez, es más claro al decir «se ao final non se logra un acordo, se non se dá recuperado o consenso, haberá que adoptar decisións con total liberdade por parte de todos e, obviamente, avaliar todas as posibilidades».

Ambos dirigentes intervinieron este sábado. El responsable de Sanidade, insistía en que la Xunta mantiene su visión de que la descentralización es «un proxecto válido», aunque asume puede no salir adelante.

El conflicto de Medicina se originó después de que el rector de la Universidade de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, anunciase que su rectorado iba a solicitar la creación de una facultad, después de años esperando una verdadera descentralización de los estudios, que hoy solo se ofrecen en Santiago, y ante la perspectiva de que haya oferta privada en Galicia. Al poco tiempo, la Universidade de Vigo anunció que tampoco descartaba solicitar el grado. Desde la Xunta se considera un error multiplicar la docencia e impulsó un acuerdo entre los tres rectorados y las dos consellerías implicadas (Sanidade y Educación). Tras muchos tiras y aflojas, hace unos días se firmó el acuerdo que recoge los plazos y condiciones para impartir cuarto, quinto y sexto en Santiago, Vigo y A Coruña: los hospitales participantes estarán vinculados con su universidad pero concertados con la USC; se crearán unidades docentes en el Chuvi (Vigo) y Chuac (A Coruña), con cien alumnos cada una y los profesores serán en un 50% de la USC y otro tanto de la universidad de destino; la Xunta pagarán la descentralización por encima del plan de financiación actual.

Sin embargo, a la hora de ratificar el acuerdo, la junta de la Facultade de Medicina (alumnos y profesores) dijeron que no aceptaban la propuesta y el consello de gobierno de la USC decidió posponer la votación del asunto hasta que negociasen con la facultad. La respuesta de la UDC no se hizo esperar: el equipo de Ricardo Cao entiende que tiene que retomar su propuesta de facultad propia. Esta es a grandes rasgos la situación actual.

Preguntado Gómez Caamaño sobre si teme que la Universidade de Vigo también mantenga su apuesta por una nueva facultad, dijo que «cada un ten que asumir as súas responsabilidades», al tiempo que ha insistido en que la Xunta continúa convencida de que «a descentralización» es la mejor vía para que en Galicia los médicos tengan «a mellor formación» con la gestión más eficiente de los recursos. Pero, asume, «se a xente non quere chegar a un acordo», tocará «plantearse novos escenarios».

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ya los está estudiando. Defiende el acuerdo entre las universidades y consellerías, que fue «moi complexo e difícil» conseguir y se aleja de las «lóxicas localistas», pero también asume que si no hay consenso «haberá que adotar decisións con total liberdade por parte de todos e, obviamente, avaliar todas as posibilidades»

«Queda todo aberto», comentó, aunque también pidió algo de tiempo para ver si los escollos (la decisión de facultad compostelana) se superan y las otras dos universidades (A Coruña y Vigo) tienen paciencia antes de tomar una decisión de consecuencias radicales. La Xunta «sempre» actuará «buscando mellorar o sistema de formación médica» pero tampoco destaca «novas vías».