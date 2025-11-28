Mil alumnos de FP tratarán de resolver veinte retos propuestos por empresas

Cuatro de los ganadores de años anteriores, en el centro, con representantes de las empresas. XOAN A. SOLER

Objetivo, dar solución a veinte necesidades planteadas por empresas. De entidades gallegas a grandes multinacionales con conexión con la comunidad. Y más de un millar de alumnos de formación profesional embarcados en dar respuesta a estos retos. La tercera edición de InnovaTech FP arranca con más compañías implicadas —el doble que en la primera convocatoria— y superando por primera vez la barrera de los mil alumnos, que competirán en 254 equipos acompañados por 225 docentes.

El Palacio de Congresos de Santiago acogió ayer una jornada en la que las empresas y los equipos de esta iniciativa de la Consellería de Educación se conocieron. De las dos primeras ediciones salieron ya una empresa real, RQR, otra en proyecto, Escoitatech, y la primera patente surgida de FP de España, Netclean, que nació para dar respuesta al reto de Viaqua.

Pero ¿qué le piden las empresas a los estudiantes de ciclos formativos? Los retos son variados y de sectores muy variopintos. Y, como recalca Noelia García Ferreiro, profesora del CIFP Portovello de Ourense, «non sempre son tecnolóxicos, polo que todos os ciclos temos cabida, como é o noso caso». Su equipo pertenece a la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, y trabajarán en el reto de la Fundación San Rosendo: un protocolo para aplicar la musicoterapia en los centros asistenciales.

Cuatro de los ganadores de años anteriores, en el centro, con representantes de las empresas. XOAN A. SOLER

Pero las necesidades que plantean las empresas son múltiples y exigen equipos interdisciplinares. Siete compañías son nuevas: Rodrigo López Auto, Grupo Intaf, HP, Applus +, Portomuiños, GRI Towers Galicia y CIE Galfor. Antonio Muiños, alma máter de Portomuiños junto a Rosa Mirás, explica por qué se han unido al programa: «o ano pasado estiven na entrega de premios e o nivel pareceume moi alto, xa non de alumnos, aos que honestamente chamaríalles xa profesionais. Vin moita implicación, traballan en grupo e reflexionan desde distintas perspectivas». Es precisamente lo que quiere con su reto para esta empresa de alimentación centrada en la comercialización de algas, una app interactiva para descubrir el potencial culinario de este producto.

Lo que pretende Portomuiños es crear un puente entre los posibles consumidores y el conocimiento que tiene la empresa, «contar á xente como utilizar as algas», lógicamente para incrementar su consumo. Y si algo les interesa de estos jóvenes estudiantes, «é que ás veces podemos ter ideas preconcibidas de como contar cousas, pero eles son os novos, o futuro, que é realmente o que buscamos». La propuesta, además, es una de las que suma más equipos adheridos, 17, lo que supone casi 70 estudiantes planificando posibles soluciones.

Javier Ors, de GRI Towers Galicia, plantea una necesidad totalmente diferente, un modelo de visión artificial para detectar defectos en chapas de acero. Fabricantes de torres eólicas con presencia a nivel global, buscan soluciones para un proyecto piloto que están desarrollando en O Carballiño. «Se trata de detectar defectos en chapas con visión artificial, es un proyecto en proceso de desarrollo y buscamos a alguien que nos ayude a ponerlo en funcionamiento».

Sabela, Icia, Lucas y Jesús son alumnos de dos ciclos del IES Castro da Uz de As Pontes. Las dos primeras cursan una FP superior de administración y finanzas y los segundos un grado medio de informática. Se han apuntado al reto de HP: diseñar una plataforma con IA para monitorizar en tiempo real el tráfico marítimo. Una necesidad, explica uno de los docentes que los acompaña, muy ligada a la realidad gallega, «queríamos proponer un reto a los alumnos y este nos parece muy interesante para ellos».

Tras las explicaciones pertinentes por parte de las empresas en la jornada de ayer, cada equipo de cuatro estudiantes —la composición debe ser mixta— debe elaborar una propuesta de solución y enviarla antes del 31 de enero, con una descripción de un máximo de cien palabras. A la segunda fase pasarán solo tres propuestas por reto (60 en total), que se desarrollarán con el apoyo técnico del Centro Galego de Innovación da Formación Profesional. Además, los jóvenes tendrán ayuda en aspectos clave como el prototipado, la validación de productos o la creación de un producto mínimo viable. Finalmente se seleccionará una solución para cada necesidad.

«Moito traballo»

En la jornada de presentación se llevaron a cabo dos mesas redondas, una con empresas que repiten en el Innovatech —Finsa, Repsol y El Pulpo— y otras que se incorporan —Grupo Intaf, Portomuiños y HP—, y una segunda con grupos ganadores de las dos primeras ediciones. Desiré Narciso y Eugenia López son dos de las integrantes del reto ganador en el 2024 para Viaqua, la primera solución además en conseguir una patente. Las dos apuntaron que el mayor reto fue la generación de energía para la autolimpieza de fosas sépticas en el rural, y aunque fue un proceso duro, admiten, «también muy enriquecedor». Una opinión compartida por Carlos Rodríguez y Luisa Vivancos, miembros del equipo ganador en el reto de la empresa EBA Santos en el año 2025. «Resumiría a chave do éxito en imaxinación extra, vontade e moito, moito traballo», dice Carlos. Coincide Luisa, «o máis importante foi pensar moi ben o que necesitaba a empresa e aproveitar tamén moi ben os coñecementos do ciclo».

El conselleiro de Educación Roman Rodríguez, aseguró que la FP es una de las grande estrategias de futuro de Galicia y se aventuró a asegurar que «temos a primeira FP de España», quizás, añadió, junto al País Vasco. Finalmente animó a los participantes a demostrar su talento en un programa que cuenta con dos grandes pilares, las empresas, que confían en este sistema, y los estudiantes y profesores.