Competencia aprueba la propuesta del Adif para liberalizar la alta velocidad entre Madrid y Galicia

Tren de alta velocidad de la serie 106 de Renfe en la estación de tren Ourense-Empalme. Santi M. Amil

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) aprueba la liberalización del corredor ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia, pero insta al Adif a no firmar contratos en exclusiva con Renfe a los nuevos corredores que se abrirán a la competencia, el gallego entre ellos, con el objetivo de que los nuevos operadores puedan entrar progresivamente en su explotación.

Competencia pretende así que la líneas a Galicia —el Adif ha propuesto liberalizar 16 frecuencias semanales— no quede solo en manos de la operadora pública, que actualmente presta en exclusiva las conexiones entre Madrid y las estaciones gallegas al disponer de trenes que permiten adaptarse al ancho de vía que conecta Ourense con el corredor atlántico.

«No deben firmarse acuerdos marcos en los corredores donde únicamente Renfe solicite capacidad, dado que ello podría limitar la entrada de futuros entrantes», aclara la CNMC en el informe presentado este viernes sobre los contratos que el Adif ha retrasado hasta finales del 2027.

El ADIF retrasa un año, a finales del 2027, la firma de acuerdos con las operadoras que aspiran a competir con Renfe entre Galicia y Madrid pablo gonzález

La primera fase, que arrancó en 2019, permitió que la compañía francesa Ouigo entrase en 2021 y que la italiana Iryo lo hiciese en el 2022 en los corredores que transcurren en su totalidad en vías de ancho internacional. Esta segunda fase abre la competencia en líneas que mezclan tanto ancho ibérico como internacional, por las que solo pueden circular determinados trenes.

Esa tecnología solo la produce actualmente Talgo y, pese a que otros fabricantes se han abierto a fabricarla, llevaría mucho tiempo en ponerla en práctica. Pero Talgo atraviesa en estos momentos dificultades en su capacidad de producción y solo Renfe tiene ya trenes que permiten circular por esas líneas.

En este contexto, la CNMC no quiere que Adif y Renfe, ambas empresas públicas, firmen acuerdos que imposibiliten la entrada futura de los nuevos operadores privados cuando dispongan de los trenes que puedan ir directos de Madrid a Santiago, A Coruña o Vigo, bajando los precios de los billetes como ha pasado en el resto de líneas en las que entró la competencia.

«Criterios desproporcionados»

La CNMC también ha manifestado que Adif exige a los operadores criterios «innecesarios o desproporcionados» para que soliciten capacidad en los nuevos corredores, por lo que exige que se eliminen requisitos como la entrega de un informe de auditor externo que acredite la razonabilidad de las estimaciones de variables del mercado y su coherencia con los resultados del plan económico-financiero.

Otros requisitos que Adif deberá eliminar son el estudio de movilidad en las rutas, la elaboración de la malla y la disponibilidad de vías de apartado, al mismo tiempo que tendrá que rectificar la exigencia relativa a la confirmación por un auditor de cuentas sobre la asunción de riesgos del candidato con derechos de uso sobre el material rodante, y debe permitir a los operadores modificar su plan de amortizaciones.