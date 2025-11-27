El viaducto de la A-6 similar al que se desplomó será sustituido por otro
REDACCIÓN / LA VOZ
Después de reforzarlo y monitorizarlo, Transportes opta por construir una nueva estructura paralela en Tremor, el Bierzo, para evitar riesgos en el futuro27 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La caída del viaducto de O Castro de la A-6 sirvió de aviso providencial sobre la debilidad interior de las estructuras construidas con dovelas prefabricadas conectadas por grandes cables metálicos que les otorgaban unidad y