En-Colectivo denuncia que Audasa maniobra para no pagar a los miles de usuarios a los que cobró indebidamente el peaje de Rande

Obras de ampliación del puente de Rande, en el año 2017 Oscar Vazquez

La asociación En-Colectivo, que llevó en su momento la prórroga de la AP-9 al Tribunal de la Justicia de la UE, expresó en un comunicado su «profunda preocupación» ante la «maniobra» de Audasa para evitar pagar a los miles de usuarios de la AP-9 que sufrieron el cobro indebido de peajes durante las obras del puente de Rande, «pese a existir una sentencia firme y clara del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria a devolver esos importes».

La asociación de consumidores gallega relata que, tras el fallo, Audasa habilitó un buzón especial para que los afectados enviasen sus solicitudes de devolución. Pero pocos días después, el pasado 24 de noviembre, la concesionaria presentó en la Sala Primera del Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones, un paso previo a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. «Este movimiento es incoherente y difícil de justificar, ya que mientras se invita formalmente a los usuarios a solicitar la devolución, se activa al mismo tiempo un procedimiento excepcional cuya finalidad es cuestionar o anular la sentencia» que reconoce esos derechos.

«La Fiscalía articulará una petición de devolución en masa y sin costes de los peajes de Rande» C. Punzón / B. Villaverde

«Una vez más nos sorprende que Audasa, en lugar de asumir su responsabilidad, intente dilatar lo que el Supremo ha dejado meridianamente claro. Los usuarios merecen respeto y las sentencias deben cumplirse», afirma Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. «Miles de conductores pagaron un servicio que no recibieron. Es hora de que Audasa devuelva lo que nunca debió cobrar», añade.

El equipo jurídico de En-Colectivo considera que la sentencia del Supremo es firme y ejecutiva. «Ninguna acción ante el Tribunal Constitucional puede suspender ni alterar un fallo económico del Supremo», aducen. También creen que no existe vulneración de derechos fundamentales. «El Constitucional no revisa hechos ni pruebas, y este caso carece de contenido constitucional: el proceso se desarrolló con todas las garantías». Para la asociación de consumidores, esta maniobra supone reabrir artificialmente un asunto ya resuelto, contradice el mandato del Supremo e ignorar el derecho de los usuarios a recuperar su dinero.