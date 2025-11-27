El director general de Tráfico: «El transporte público será el único modo de acceder a las ciudades»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Pere Navarro asegura que los entornos urbanos tienen un espacio limitado «y no pueden asumir más coches»27 nov 2025 . Actualizado a las 17:15 h.
El único modo de acceder a las ciudades será el transporte público. Esa es la previsión de futuro que hizo este jueves el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante el octavo Encuentro de Ciudades