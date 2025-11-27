El BNG pide a la Xunta que apueste por soluciones basadas en la naturaleza para prevenir inundaciones

La diputada del BNG, Montse Valcárcel. BNG

La diputada del BNG, Montse Valcárcel, emplazó a la Xunta y a Augas de Galicia a dar un giro real en la gestión hídrica para la prevención de inundaciones, con soluciones basadas en la naturaleza frente a un modelo centrado en las canalizaciones y el hormigón. Una propuesta «a favor de Galiza, dos seus ríos, das súas comunidades e do seu futuro». Además, Valcárcel realizó un llamamiento a no perder «unha oportunidade histórica» para situar la comunidad gallega en la vanguardia europea, subrayando que organismos como el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea y la UE, con la Ley de Restauración de la Naturaleza, ya avanzan hacia una apuesta decidida por soluciones basadas en la naturaleza y por planes de adaptación al cambio climático con objetivos vinculantes.

Como ejemplo, señaló que la recuperación del bosque de ribera en el río Umia solo dispone de 150.000 euros, una cifra que calificó de «completamente desproporcionada». En el caso de las áreas de inundación controlada anunciadas en Ponteceso, Río Bispo, Lagares y Vilagarcía, la Xunta anunció una inversión de cinco millones de euros, pese a que esos fondos van destinados en su mayoría a estudios técnicos y proyectos de ingeniería, «non á execución real», subrayó. Durante su intervención, Valcárcel recordó que Galicia vive en los últimos años un ciclo recurrente de inundaciones que afectan tanto al medio rural como a las áreas urbanas, con ríos convertidos en sinónimo de pérdidas económicas, daños en infraestructuras y riesgo para la población cada vez que se producen episodios de lluvia intensa. «Non falamos de hipóteses, senón da realidade actual», lamentó.

«Seguiremos facendo o mesmo esperando resultados diferentes ou imos cambiar de rumbo?», preguntó la diputada del BNG a los populares, señalando que más del 80 % de los estudios científicos revisados concluyen que las soluciones basadas en la naturaleza son más costo-eficientes que las infraestructuras convencionales en la reducción del riesgo de desastres, apoyándose en metaanálisis internacionales con decenas de estudios y cientos de observaciones.

Al hilo de esto, la diputada profundizó en los beneficios de las soluciones que emplean la naturaleza indicando que «cando se incorporan os co-beneficios —secuestro de carbono, mellora da biodiversidade e da calidade da auga—, proxectos como a reforestación ou os estanques de retención acadan ratios beneficio-custo que multiplican entre tres e seis cada euro investido, ademais de permitir aforros de ata arredor da metade nos custos de xestión de inundacións e investimentos iniciais notablemente inferiores ás obras convencionais».

Propuestas del Bloque

El BNG pidió un cronograma claro y vinculante para ejecutar, antes de finales del 2026, las zonas húmedas de infiltración anunciadas, con financiación efectiva para la obra y no solo para estudios, además de un incremento de las partidas destinadas a la restauración y protección de los bosques de ribera. Se demandaba también la incorporación obligatoria de criterios de soluciones basadas en la naturaleza en todas las nuevas actuaciones de Augas de Galicia, exigiendo que los estudios de impacto ambiental incluyan siempre un análisis comparativo con alternativas de restauración fluvial. Esta iniciativa fue rechazada con los votos en contra del PP.