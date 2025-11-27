Besteiro reclama celeridad para aprobar nuevas comunidades energéticas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (a la derecha), junto a la diputada autonómica Patricia Iglesias, el alcalde de Xermade, Roberto García, y el teniente de alcalde, José Prieto.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó este jueves la falta de «celeridade» de la Xunta, que «si ten con Altri», para promover comunidades energéticas «que lle aforran á xente na factura da luz». Lo hizo en una visita a Xermade, donde comprobó el funcionamiento de una comunidad energética municipal junto al socialista Roberto García Pernas, alcalde del concello.

Para el líder socialista, la Xunta «debería ter moito máis interese» y no «tardar tanto en contestar as peticións» para impulsar proyectos como el de Xermade, que ya cuenta con 60 socios «entre particulares, pemes e administracións, que van conseguir un importante aforro enerxético».

Besteiro, que estuvo acompañado en su visita por la diputada Patricia Iglesias, reclamó el apoyo «decidido» por parte del Gobierno autonómico, «non de forma tímida como fai», a proyectos que permiten «asentar máis xente no rural, desenvolver a industria e o comercio local e, sobre todo, abaratar a factura eléctrica». Señaló la necesidad de una «maior axilidade e máis dilixencia» como xeito de «apostar polo territorio interior», a lo que unió la demanda de mejoras en las infraestructuras.

Besteiro, que reclamó «máis atención ao rural» para «facerlle a vida máis fácil á xente», criticó también que los Concellos asuman el 25 % del coste del Servizo de Axuda no Fogar, una proporción que calificó de «realmente escandalosa» y advirtió que la Xunta está obligada a aportar financiación.