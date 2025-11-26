La Xunta contesta a las críticas de Amnistía Internacional a sus centros de crisis para víctimas de violencia sexual que Galicia tiene uno más de lo exigido

Centro de crisis de Vigo, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en una imagen de archivo XOÁN CARLOS GIL

Un día antes del 25N, Amnistía Internacional compartía un informe en el que señalaba que, en Galicia, las mujeres víctimas de violencia sexual todavía afrontan obstáculos a la hora de recibir una «atención integral y especializada» por parte de la Xunta. El documento analiza la situación de los centros de crisis en España tres años después de que entrara en vigor la ley de libertad sexual, y denuncia que de forma general se incumple con la recomendación del Consejo de Europa de tener un centro de crisis 24 horas por cada 200.000 habitantes.

Amnistía informa de que en Galicia hay un centro por cada 541.166 habitantes, y que ninguna comunidad garantiza la ratio exigida. Pero también afirma que solo Galicia y Asturias cumplen con la condición de tener centros abiertos 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La dirección xeral de Loita contra a Violencia de Xénero ya envió alegaciones al informe, en las que mostraba su disconformidad con las consideraciones y conclusiones formuladas por la organización.

Otro de los aspectos negativos del informe en Galicia es que la localización física de los centros de crisis es «problemática» porque están en hospitales, como es el caso de Vigo, donde los investigadores reprueban que no hay una señalización informativa. También indica que en la comunidad gallega los centros solo tienen una asesora jurídica, dos trabajadores sociales, tres psicólogas y una auxiliar administrativa, «lo que puede condicionar la capacidad de atención».

Ahora, la Consellería de Política Social e Igualdad insiste en reivindicar las acciones autonómicas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia sexual, y subraya que la Administración gallega creó cinco centros de crisis 24 horas, uno más que el exigido por el Gobierno, que era uno por provincia. Asegura también que estos centros de crisis entraron en funcionamiento el 20 de diciembre del 2024, «antes de la fecha límite acordada por el Gobierno con la Comisión Europea, del 31 de diciembre».

Insisten desde la Xunta en que se puso en marcha durante los meses de mayo a junio de este año una campaña institucional para dar a conocer a la ciudadanía estos nuevos recursos, en la que participa el personal técnico a través de eventos y jornadas para difundir su actividad. Además, se publicó una carta de servicios de los centros que fue distribuida por los cinco espacios para su difusión y se organizaron visitas institucionales que, según afirman, tuvieron una amplia repercusión.

En su informe, Amnistía Internacional valora el acuerdo de la Xunta con el Colexio de Psicólogos de Galicia para «ofrecer terapia a las mujeres usuarias de este servicio», pero critica el número limitado de sesiones que, en principio, ascienden a un máximo de 30 «sin evaluar previamente las necesidades reales de las víctimas».

En ese contexto, la organización señala que en Vigo la empresa que gestiona el centro de crisis es del sector de la construcción, y que en el resto de los espacios, son responsables entidades que «no indican tener como eje de trabajo o experiencia principal la atención a las víctimas de violencia sexual».