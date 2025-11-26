La tarjeta Xente Nova y la tarifa +65 del transporte público seguirán disponibles en el 2026

Varios usuarios esperando para entrar al autobús, en la parada de Entrejardines (A Coruña). MARCOS MÍGUEZ

Tanto la tarjeta Xente Nova, para los jóvenes de entre 4 y 20 años, como la tarifa +65, destinada a la población gallega mayor de esta edad, seguirán disponibles durante el 2026, tal y como lo recoge hoy el Diario Oficial de Galicia (DOG). Ambas iniciativas permiten a las personas beneficiarias realizar hasta 60 viajes gratuitos al mes en el autobús interurbano, así como en el transporte marítimo de la ría de Vigo y en los servicios ferroviarios metropolitanos del área de Ferrol. Hasta el mes de septiembre, se registraron 7,7 millones de desplazamientos y hubo 39.000 nuevas altas, lo que supuso un ahorro para los usuarios de 13,1 millones de euros, según los datos ofrecidos por la Xunta.

En relación a la tarjeta Xente Nova se produjeron 20.000 nuevas altas entre enero y septiembre, y actualmente hay 132.000 tarjetas activas. Durante este intervalo de tiempo, las personas usuarias de esta iniciativa sumaron 4,9 millones de viajes, 12.000 más que en el mismo período del año pasado y una media que supera los 540.000 al mes. En el 2025 se batió un récord anual con casi 6,8 millones de desplazamientos por parte de los jóvenes.

Desde su implantación en el 2016, los menores de 21 años realizaron más de 33,5 millones de viajes gratuitos, «signficando unha inversión total que ascende aos 50 millóns de euros», informó la Xunta.

La bonificación con la tarifa para mayores de 65 años se puso en marcha a comienzos del 2024. Por lo que respecta al 2025, desde enero se han registrado casi 19.000 nuevas altas, por lo que el total de estas tarjetas en este período han superado las 167.000. Sobre la evolución de la demanda, la Xunta informó de que las personas mayores de 65 años hicieron hasta el pasado septiembre más de 2,8 millones de viajes gratuitos, un 22 % más respecto al mismo período del año pasado, y con una media mensual de 300.000 desplazamientos.

En el aspecto económico, entre enero y septiembre de este año, la inversión entre la Xunta y el Estado para compensar los costes de estos viajes asciende a 8,7 millones de euros para los menores de 21 años, casi un 4 % más que en el mismo período del año pasado, y a más de 4,4 millones de euros para la bonificación de desplazamientos con la tarifa +65, lo que significa un incremento del 26 % en relación con los primeros nueve meses del 2024.

Las medidas políticas relacionadas con el fomento del transporte público «non só melloran a accesibilidade e a calidade de vida dos colectivos beneficiarios, senón que tamén fomentan unha mobilidade sostible e reducen os custos económicos das familias galegas», detalló la Xunta, que reiteró que estas iniciativas, «sumadas aos avances na modernización do servizo, teñen como obxectivo ofrecer alternativas máis accesibles e económicas para a cidadanía».