El «no» de la facultad condiciona la aprobación del acuerdo de Medicina por parte de la USC

Presentación del acuerdo, el pasado 17 de noviembre, de izquierda a derecha, los rectores de la USC, la UVigo y la UDC XOÁN CARLOS GIL

El acuerdo de descentralización del grado de Medicina está pendiente de un solo trámite obligatorio: la aprobación por parte de los consellos de goberno de las universidades de Santiago y Vigo. La UDC, la tercera