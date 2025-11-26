El «no» de la facultad condiciona la aprobación del acuerdo de Medicina por parte de la USC

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Presentación del acuerdo, el pasado 17 de noviembre, de izquierda a derecha, los rectores de la USC, la UVigo y la UDC
Presentación del acuerdo, el pasado 17 de noviembre, de izquierda a derecha, los rectores de la USC, la UVigo y la UDC XOÁN CARLOS GIL

El Consello de Goberno debe ratificar el viernes el texto, con la presión de que el centro se posicionó en contra

26 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El acuerdo de descentralización del grado de Medicina está pendiente de un solo trámite obligatorio: la aprobación por parte de los consellos de goberno de las universidades de Santiago y Vigo. La UDC, la tercera

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con el mejor descuento de Black Friday
Suscríbete 2 años por 25 Solo 1€ al mes Suscríbete