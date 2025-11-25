Más de seis mil casos activos de violencia machista en Galicia

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

25N en Xinzo
El sistema VioGén tiene registrados en Galicia trescientos más que en el último 25N y se han duplicado en los últimos diez años. La mayoría de las víctimas tienen la protección más baja

25 nov 2025 . Actualizado a las 20:46 h.

El sistema de seguimiento integral de violencia de género (VioGén) tenía, a 31 de octubre, 6.133 casos activos en Galicia. Una cifra que no deja de sumar víctimas, prácticamente cada día, y así lo refleja

