Doce años de cárcel para Norberto Uzal tras defraudar 154 millones con la empresa Hafesa

El gallego Jose Norberto Uza, en una reunión en la sede del PP en el año 2012 BENITO ORDÓÑEZ

La Audiencia Nacional ha condenado a Hafesa, la empresa del fugado Alejandro Hamlyn, y a 14 de sus directivos, entre ellos el ex director general Norberto Uzal, natural de Vigo y ex alto cargo de la Xunta, y al expresidente del Real Murcia Raúl Moro. Lo hace por pertenencia a organización criminal, delitos contra Hacienda y blanqueo mediante el fraude millonario de los hidrocarburos.

En una sentencia de 450 páginas fechada el pasado 20 de noviembre a la que ha tenido acceso La Voz, la Sala de lo Penal absuelve a otros ocho empleados de la sociedad controlada por Hamlyn —que no ha podido ser juzgado al encontrarse huido en Dubai—, que urdió la trama de fraude del IVA de hidrocarburos que provocó un perjuicio de 154 millones de euros.

Además de por liderar una trama millonaria mediante la creación probada de una organización criminal, Hamlyn cobró notoriedad tras difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas de él y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; la misma unidad que lideró la investigación que ahora ha probado la Audiencia Nacional.

Sobre Norberto Uzal, que en su día fue director general de Hafesa y mano derecha de Hamlyn, recaen las mayores penas: 12 años de cárcel por diversos delitos contra Hacienda y una multa de más de 101 millones de euros. Por blanqueo ha sido condenado a seis meses de prisión. Uzal fue el principal procesado que se sentó en el banquillo de los acusados durante la vista oral por la ausencia del que fuera su jefe, Hamlyn. La Fiscalía le pedía antes del juicio 53 años entre rejas.

La maniobra

La sentencia demuestra que los condenados, al incorporar el IVA repercutido al patrimonio de sus empresas, consiguieron un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta, además de una cierta «monopolización del mercado», al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros, incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, añade el escrito. Para ello crearon una estructura societaria en la que, una vez que una de las empresas había acumulado una considerable deuda con Hacienda, la liquidaban y creaban otra.

Uzal, antes de recalar en el sector de los hidrocarburos en Madrid, fue del 2002 al 2007 asesor jurídico del Ayuntamiento de Cambados. También fue director general de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) entre el 2007 y el 2009, y director xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia entre el 2009 y el 2013, coincidiendo con el primer mandato de Alberto Núñez Feijoo; lo que generó revuelo por su pasado militante en Falange.