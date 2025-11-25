El BNG critica el plan de la Xunta para explotar hasta 45.000 millones en minerales y el PSdeG reclama estudiar cada proyecto

Mina de A Penouta sin actividad Santi M. Amil

La Xunta pretende poner la riqueza natural de Galicia «únicamente ao servizo dos intereses do lobbi eléctrico e, en xeral, de todos os grandes grupos empresariais», dijo la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, hoy martes, un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, publicase un informe de la Universidade de Santiago que cifra entre 25.000 y 45.000 millones el valor de los yacimientos de minerales críticos presentes en Galicia.

Rodil reclamó que los recursos naturales eólicos, minerales o de otro tipo, sirvan para «desenvolver social e económicamente» el país, y consideró que la estrategia del PP no va en esa dirección.

La diputada del Bloque señaló por ejemplo que está previsto abrir una mina de litio en Galicia, aunque «sabemos que logo o mineral vai ir a Zaragoza para transformarse alí e xerar postos de traballo noutro lugar do Estado».

Rodil criticó por ello el «ansia difícil de explicar» del PPdeG por reactivar derechos mineros caducados -una de las estrategias de la Xunta para explotar los yacimientos- y le exigió que negocien con toda la sociedad como poner esos recursos «ao servizo dos galegos, respectando sempre os dereitos naturais e a sostenibilidade».

Tampoco el PSdeG cerró filas con el Ejecutivo autonómico, aunque no rechazó su estrategia en conjunto. Su viceportavoz en O Hórreo, Elena Espinosa, aplaudió que se haya elaborado el informe para conocer los recursos disponibles.

También dijo que su partido se posicionará cuanto tenga acceso al documento, y añadió que analizarán cada explotación de forma individual. El PSdeG «non está contra todo nin apoia todo» porque cada explotación «ten vida propia e hai que estudala dende o punto da vista da sostibilidade total». En consecuencia, puede haber minas que cuenten con el apoyo de su grupo y otras que no lo tengan.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, consideró una «magnífica noticia, que debería alegrar a calquera que se considere galego», que Galicia tenga esos recursos a su alcance. Subrayó que para explotarlos es necesario hacer un análisis objetivo de todas las posibilidades, además de los necesarios informes técnicos que confirmarán si esas labores son compatibles con el mantenimiento del medio ambiente.

Sobre la necesidad de que los rendimientos de su extracción y transformación redunden en Galicia, Pazos recordó que el Parlamento autonómico ya aprobó la Lei de Recursos Naturais, que incluye cláusulas para que parte de los beneficios se queden en las comunidades donde se explotan los recursos.

También la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, afirmó cuando se conoció el informe que la explotación deberá ceñirse a la citada normativa, por lo que las zonas en las que estén situadas las «futuras minas» serán «máis ricas e prósperas». Además, subrayó que no se van a aligerar los requisitos necesarios para la extracción o transformación de los minerales extraídos. La Xunta mantendrá una «tramitación escrupulosa» que incluirá los análisis de impacto medioambiental pertinentes.