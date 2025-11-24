El rector de la USC ante el rechazo a descentralizar Medicina: «Lamentablemente, a fragmentación parece cada vez máis próxima»

El rector de la USC, Antonio López, en el centro, con sus homólogos de Vigo y A Coruña el pasado mes de septiembre SANDRA ALONSO

En un escrito a la comunidad universitaria, enviado apenas unas horas después de que la Facultade de Medicina rechazase el acuerdo para descentralizar la titulación, el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, recuerda que la facultad ha estado presente durante la negociación, representada por el decano en el grupo de trabajo, informando debidamente a todos los departamentos del proceso negociador.

Por lealtad, insiste, «sempre mantiven un silencio necesario para que as conversas quedaran enmarcadas na confianza propia do escenario negociador». El acuerdo hubiese supuesto para López, «unha mellora substancial para os estudos de Medicina, para a USC e para a súa facultade».

El objetivo durante la negociación fue para el rector, «sumar toda a potencialidade e recursos do sistema sanitario galego e dos seus profesionais á docencia do grao en Medicina, mediante o necesario proceso de descentralización».

Tras el rechazo se trasladará el debate al Consello de Goberno del próximo viernes, un órgano que también fue informado en todo momento. «A lealdade institucional e a visión de país guiaron sempre a miña posición neste asunto», lamenta el representante de la USC, quien admite un profundo sentimiento de frustración ante una situación que supone una pérdida de oportunidad para hacer de la Facultade de Medicina de Santiago la facultad de Medicina de Galicia, evitando por lo tanto «a fragmentación duns estudos que, lamentablemente, parece cada vez máis próxima».