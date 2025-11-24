El BNG llama a la movilización en el 25N contra todas las formas de negacionismo machista
GALICIA
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propone destinar el 1 % de los Orzamentos a la lucha contra la violencia de género24 nov 2025 . Actualizado a las 18:52 h.
La portavoz nacional, Ana Pontón, hizo un llamamiento a la movilización este 25N contra todas las formas de negacionismo machista que practica la derecha y la extrema derecha, considerándolo uno de los grandes obstáculos en la propia lucha contra la violencia de género.
«Desde o BNG queremos facer un chamamento á mobilización este 25N contra un dos grandes obstáculos que temos a día de hoxe na loita contra a violencia machista que é ese negacionismo, activo ou pasivo, que está facendo a dereita tanto no Estado como en Galiza», profundizó.
«¿Como nos podemos fiar dun Goberno do Partido Popular que mantivo durante meses a un conselleiro sentado no Consello da Xunta a pesar de que sabían que tiña unha denuncia por unha agresión sexual?», criticó Pontón sobre la actitud adoptada por el Ejecutivo autonómico con el exconselleiro de Mar, Alfonso Villares.
Este «negacionismo institucional», alegó la portavoz nacional, envía «unha mensaxe demoledora ao conxunto da sociedade e particularmente ás mulleres que sofren violencia machista», ya que lo que les está diciendo es que «desde as institucións non as cren», transmitiendo «unha mensaxe moi perigosa». Además, el Bloque propone destinar un 1 % del Orzamentos a la lucha contra la violencia de género.
En este sentido, alertó de la «involución» en materia de igualdad promovida por determinados sectores que quieren ir «cara atrás», con una «extrema dereita que nega a propia existencia da violencia machista e un Partido Popular que vai de ganchete con esa extrema dereita», por lo que abogó por combatir todas las formas de negacionismo, tanto «as máis directas» como las más sutiles.