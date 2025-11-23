La Xunta organiza una campaña de concienciación sobre la seguridad contra incendios en los polígonos industriales

Polígono industrial de O Ceao, Lugo ALBERTO LÓPEZ

La Consellería de Economía e Industria, en colaboración con el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais, organizará esta semana una campaña de concienciación sobre la seguridad contra incendios en los polígonos industriales.

En concreto, la iniciativa pondrá en marcha una ronda de jornadas informativas dirigidas a empresas, organizaciones y colegios profesionales que se desarrollarán entre los días 24 y 28 de noviembre en los principales parques empresariales de Galicia.

Las primeras se celebrarán en la provincia de A Coruña este lunes, en horario de mañana, en la Asociación de Empresarios da Grela y para las empresas de Pocomaco; y también en la provincia de Ourense, con la Asociación de Empresarios de Valdeorras, en la Casa Grande de Viloira (O Barco de Valdeorras), para los polígonos de Valdeorras, A Rúa, Vilamartín y Tamallancos.

Continuarán el día 26 de noviembre con la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo), para los parques empresariales de Barro-Meis, Castiñeiras, O Campiño y Granxa do Bao.

Al día siguiente, se celebrarán en el edificio multiusos del polígono de Bergondo (A Coruña), también con la Asociación de Empresarios do Deza y empresas de Área 33, Toedo y Botos, en el vivero del polígono Lalín 2000 (Pontevedra); con las asociaciones de empresarios de las Gándaras y el polígono do Ceao (Lugo); y con la de San Cibrao das Viñas (Ourense), para empresas de ese parque empresarial y las de Barreiros y Pereiro de Aguiar.

Finalizarán el día 28 de noviembre en el Centro de Promoción Económica del parque empresarial de Bértoa (Carballo), en la provincia de A Coruña, tal y como ha detallado la Xunta en una nota de prensa, según Europa Press.

Según ha explicado, en las jornadas se dará a conocer el nuevo Reglamento estatal de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, se abordarán casos de estudio y estadísticas sobre la incidencia y características de los incendios y se elaborarán materiales específicos de apoyo impresos y digitales para las actividades.