A juicio otra organización mexicana acusada de traficar con droga desde Galicia
El gallego Carlos García, apodado Matador y con años en el negocio, afronta la mayor pena, 21 años por importar 600 kilos de coca y poseer armas de guerra23 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La bautizada operación Espeto culminó con el decomiso de 600 kilos de cocaína colombiana y un deposito de armas de guerra compuesto por fusiles de asalto, granadas de mano, explosivos, lanzacohetes, silenciadores, armas cortas o