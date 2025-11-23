La DGT inicia este lunes en Galicia una campaña especial de vigilancia de furgonetas

Furgonetas y camiones de carga y descarga en el casco histórico en Santiago PACO RODRÍGUEZ

La Delegación del Gobierno en Galicia ha anunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) iniciará este lunes una Campaña Especial de Control y Vigilancia de Furgonetas, «coincidiendo con una de las semanas de mayor actividad comercial del año».

Así, y hasta el próximo domingo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará las inspecciones sobre los vehículos —autorizaciones y documentos, condiciones técnicas y elementos de seguridad— y sobre las personas conductoras —permiso de conducción y alcohol—.

Tal y como ha recordado la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota de prensa, que recoge Europa Press, en estas fechas se incrementan sustancialmente los envíos diarios de mercancías en España y, la inmensa mayoría se realizan en este tipo de vehículos.

Por ello, y con el objetivo de comprobar diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial de las furgonetas, la campaña establecerá puntos de control en todo tipo de carreteras, especialmente en vías convencionales, así como en zonas próximas a polígonos industriales, zonas de carga y descarga, centros comerciales, entre otros.

En este contexto, la DGT ha advertido de que la conducción de una furgoneta no es igual que la de un turismo y ha insistido en que «el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargada». Asimismo, ha advertido de que entre este tipo de vehículos, «es más alta la incidencia de salidas de la vía que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga».

De hecho, ha subrayado que en Galicia aumentaron en el 2024 los siniestros de tráfico con víctimas en los que estuvieron implicadas las furgonetas como las personas fallecidas en ellos. En total, fueron siete las personas que fallecieron en estos vehículos, una cifra superior a la del año anterior.