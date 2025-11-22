El rector de la USC busca el aval de la facultad de Medicina a contrarreloj para aprobar la descentralización

El lunes se reúne la junta de facultad de Medicina XOAN A. SOLER

Cuando ya parecía haberse superado el último escollo, al acuerdo de Medicina le surgen voces discrepantes. Y muy importantes. El próximo lunes la facultad que imparte este grado celebra una junta para valorar el pacto y hay numerosas voces discrepantes. El propio rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, y el decano del centro, José Martín Carreira Villamor, mantuvieron ayer un encuentro con profesores y alumnos para tratar de explicar el documento sobre la descentralización e intentar llevar al consello de goberno de la USC, que se celebrará la semana que viene, «un acordo no que se sintan cómodos».

¿Cuáles son las voces discrepantes?

Desde el principio, ya antes de que la UDC plantease un segundo título y por lo tanto se pusiese encima de la mesa la descentralización teórica y práctica del segundo ciclo de Medicina, la facultad mostró su desacuerdo con el documento que la Xunta encomendó a profesores de Vigo y A Coruña. Parte de la plantilla del centro expuso su malestar por un sistema descentralizado que, aseguraron, deteriora la calidad de la docencia. Pero no solo hay voces críticas entre los profesores: los alumnos también se quejan por el fondo y la forma. Respecto a la forma, no estuvieron representados en el grupo de trabajo que diseñó la descentralización, ni lo van a estar en la comisión de seguimiento que vigile su aplicación.

¿Tiene capacidad de veto la facultad?

No. El máximo órgano ejecutivo de la universidad es el consello de goberno y, por lo tanto, es quien tiene la capacidad de ratificar el acuerdo de rectores y Xunta. La Universidade de A Coruña lo hizo ayer mismo, la de Vigo lo someterá a votación el próximo viernes 28 de noviembre y la USC la semana que viene, todavía sin fecha exacta. Pero la posición oficial que surja de la reunión del lunes es muy importante, ya que refleja el sentir mayoritario de la facultad, el centro que ostenta la titulación y debe hacer frente a la descentralización.

¿Por qué no apoyan el acuerdo los estudiantes?

Los representantes de los estudiantes en la junta de facultad que asistieron a la reunión con el rector han establecido varias líneas rojas. Así se lo manifestaron a Antonio López, quien se comprometió a hacer todo lo posible para que haya flexibilidad. Se refieren por ejemplo a la distribución de los alumnos que cuando empezaron el grado lo hicieron pensando que estudiarían solo en Santiago. En este sentido, reclaman que esta distribución no sea en ningún caso forzosa. También tienen dudas sobre la homogeneidad y coordinación de la docencia, ya que serán profesores diferentes, por lo que puede haber diferencias entre quienes estudien en Santiago, A Coruña o Vigo. En un comunicado, los alumnos han expresado su desacuerdo «frontal» por tres motivos principales. El primero es que no nace del grupo de trabajo creado ad hoc para este fin, sino de las reuniones informales entre los rectores y el conselleiro de Sanidade. En segundo lugar, lamentan que no se haya tenido en cuenta la posición de la facultad ni se haya preguntado a estudiantes y profesores, «senón que se nos presentou xa rematado hai uns días». Finalmente, ven el texto desenfocado al no concretar aspectos claves para los alumnos como la evaluación, la distribución del estudiantado o el manejo de las asignaturas pendientes. Piden que no se apruebe en el consello de goberno para adaptarlo a las preocupaciones de alumnos y personal docente e investigador.

¿Qué papel tiene el rector?

Antonio López, al igual que el rector de Vigo, asumió este conflicto en la recta final de su mandato. Tanto él como el decano de la facultad buscan una solución de consenso que garantiza además que la USC siga teniendo el único grado de Galicia. El conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, pidió ayer que se piense en una perspectiva global, y no local, y aseguró que el acuerdo garantiza la mejor formación.