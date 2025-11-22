Los médicos rechazan los servicios mínimos que la Xunta propone para la huelga en atención primaria

Médicos manifestándose ante el Álvaro Cunqueiro (Vigo) el pasado mes de abril. Oscar Vázquez

El sindicato médico más representativo en Galicia, O'Mega, rechazó los servicios mínimos que la Xunta pretende decretar para la huelga que los días 26, 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo en todos los centros de atención primaria dependientes del Sergas. La movilización fue convocada para protestar contra las medidas diseñadas por el Sergas y en demanda de las mejoras laborales que los facultativos reclaman desde hace años, como una jornada laboral de 35 horas semanales, la voluntariedad de las guardias o el establecimiento de un número máximo de pacientes por médico.

Los servicios mínimos diseñados por Sanidade para esta huelga suponen la cobertura del 100 % de la actividad «no servizo de urxencias extrahospitalarias nos Puntos de Atención Continuada (PAC) e nos centros de saúde», afirma el sindicato y exige que sea un facultativo, y no la Xunta, «quen determine se unha patoloxía require ou non atención urxente». Además, también criticó la falta de transparencia del Ejecutivo autonómico al presentar un plan de servicios mínimos que se limita a «ofrecer datos xerais, sen desglosar os servicios mínimos por centros».

Por otro lado, el sindicato advirtió de que para el primer día de huelga, el 26 de noviembre, los servicios mínimos en el área sanitaria de A Coruña-Cee estarían integrados por 100 médicos de familia, 28 pediatras, un odontólogo y un farmacéutico en horario de mañana, así como 54 médicos de familia, nueve pediatras en el turno de tarde y 18 médicos de familia por la noche.

El área sanitaria de Santiago de Compostela-Barbanza dispondría en el turno de mañana de 96 médicos, 30 pediatras, cuatro odontólogos y otros tantos farmacéuticos, mientras que 37 médicos y tres pediatras conformarían los servicios mínimos por la tarde y 24 médicos trabajarían en el turno de noche.

El área de Lugo-A Mariña-Monforte de Lemos contaría con 89 médicos de familia, 18 pediatras y tres odontólogos por la mañana, 37 médicos y un pediatra por la tarde y 27 médicos por la noche.

En Ourense-Verín-Barco de Valdeorras los servicios mínimos estarían el primer día de la huelga integrados por 105 médicos de familia, 14 pediatras, 12 odontólogos y 12 farmacéuticos por la mañana, 36 médicos por la tarde y 25 por la noche.

En Pontevedra y O Salnés los servicios mínimos del 26 de noviembre contarían con 62 médicos, 14 pediatras, dos odontólogos y otros tantos farmacéuticos por la mañana, 26 médicos, un pediatra, un odontólogo y un farmacéutico por la tarde y 12 médicos de familia por la noche.

Por último, la Xunta en Vigo quiere establecer unos servicios mínimos compuestos por 92 médicos de familia, 34 pediatras, un odontólogo y dos farmacéuticos por la mañana, 57 médicos y nueve pediatras por la tarde y 21 médicos por la noche.