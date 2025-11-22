Cuenta atrás para hacerse con el seguro de responsabilidad civil para los patinetes eléctricos

Miguel Cebrián REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un hombre circula con un patinete eléctrico por las calles de A Coruña.
Un hombre circula con un patinete eléctrico por las calles de A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

Fuentes de la DGT se muestran reticentes. No creen que el Gobierno ejecute los registros antes del 2 de enero del 2026

22 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En principio, quedan solo 41 días para que adquieran un seguro de responsabilidad civil todas aquellas personas que posean un Vehículo de Movilidad Personal (VMP). Entre ellas, los propietarios de patinetes eléctricos que, si cumplen

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Adelántate al Black Friday 18€/año Suscripción WEB Suscríbete