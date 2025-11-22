Cuenta atrás para hacerse con el seguro de responsabilidad civil para los patinetes eléctricos
REDACCIÓN / LA VOZ
Fuentes de la DGT se muestran reticentes. No creen que el Gobierno ejecute los registros antes del 2 de enero del 202622 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En principio, quedan solo 41 días para que adquieran un seguro de responsabilidad civil todas aquellas personas que posean un Vehículo de Movilidad Personal (VMP). Entre ellas, los propietarios de patinetes eléctricos que, si cumplen