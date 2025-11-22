El BNG inicia la preparación de las elecciones municipales del 2027 en su consello nacional

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el último consello nacional del 2025. BNG | EUROPAPRESS

El BNG celebró este sábado su último consello nacional del 2025 empezando la preparación de las elecciones municipales del 2027. Durante el acto se aprobó el reglamento para elaborar las candidaturas de las siete ciudades en el primer semestre del 2026, siendo un proceso que «está aberto ao conxunto dos concellos», según explicó la portavoz nacional, Ana Pontón.

Paralelamente, la líder nacionalista detalló que «o obxectivo clave» de la formación es «aumentar a representación municipal para fortalecer o nacionalismo», ya que esto «contribuirá a consolidar o proxecto de goberno alternativo que representa o BNG». Además, Pontón insistió en trabajar desde «a humildade, a honestidade e a confianza» y aprovechó para posicionar al Bloque como «a forza que mellor goberna e que é capaz de mellorar a vida das persoas».

«No BNG queremos ampliar a nosa base social e electoral ao longo e ancho do país como paso previo ao reto de liderar o goberno de Galicia», afirmó la líder nacionalista y explicó que para cumplir este objetivo, «é fundamental traballar con ideas claras e dirixirse á sociedade cun sorriso nos beizos e coa man tendida para demostrar cada día que hai outra forma de facer política afastada da crispación».

Polémica en Santiago

Sobre la situación política de la capital gallega, Pontón celebró que «fracasou a moción de censura realizada polo PP» y recordó que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, «colleu o concello nunha situación moi difícil despois de anos de desnorte».