Transportes unificará en dos años el ancho de vía en el corredor mediterráneo, pero sigue sin planes para Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el acto empresarial #QuieroCorredor para reivindicar el Corredor Mediterráneo, celebrado en Valencia
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el acto empresarial #QuieroCorredor para reivindicar el Corredor Mediterráneo, celebrado en Valencia ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El cambio del ibérico al internacional permitirá viajes sin barreras técnicas desde Almería hasta la frontera francesa

21 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El objetivo de tener un corredor ferroviario mediterráneo en ancho internacional en la mayor parte del recorrido está cada vez más cerca, mientras el Ministerio de Transportes sigue sin una hoja de ruta para la

