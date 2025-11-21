Galicia y otras ocho comunidades con litoral reclaman cambiar la ley de costas para impulsar el autogobierno

Ángeles Vázquez clausuró la cumbre de Baiona sobre el litoral. Cedida

Conselleiros y otros altos cargos de ocho comunidades —País Vasco, Asturias, Cantabria, Canarias, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña— se reunieron hoy en Baiona para participar en el primer Cumio do Litoral, impulsado por la Xunta, en el que se reclamó al Gobierno una reforma de la ley de Costas para garantizar el pleno ejercicio de las competencias autonómicas en ese territorio.

La jornada, en la que también participaron científicos, representantes sociales y de la industria relacionada con el mar, fue clausurada por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien reclamó la actualización de la normativa para que esté «adaptada a la realidad y a las necesidades actuales» y también para poner fin a «trabas innecesarias». Destacó entre ellas las que afrontó Galicia cuando reclamó las competencias sobre el litoral que recogía su Estatuto.

Vázquez animó al resto de las comunidades que todavía no gestionan directamente su costa a iniciar los trámites para avanzar en el autogobierno. Es más, la conselleira subrayó que Galicia, tras acceder a esas competencias con el aval del Tribunal Constitucional, que rechazó un recurso del Gobierno central contra la ley del litoral, está «a disposición» del resto de las comunidades para apoyarlas en sus demanda de cogobernanza.

A su juicio, la norma gallega, que fue redactada por dos especialistas de la Facultad de Dereito de la Universidade da Coruña, Javier Sanz Larruga y Marta García Pérez, puede ser la llave que permita reformar la ley estatal y permitir un uso sostenible de los recursos costeros.

La conselleira Ángeles Vázquez no solo ofreció el apoyo de Galicia a las comunidades que quieran ampliar su autogobierno en la costa, también subrayó la necesidad de «fortalecer vínculos» entre esas autonomías. Para ello planteó que se mantengan contactos periódicos y una mayor colaboración en materia de gestión. Su propuesta es que se convoquen nuevas cumbres para facilitar esos contactos. Desde que se empezó a tramitar la ley del litoral, la Xunta ya mantuvo contactos con otras autonomías como País Vasco o Canarias para reforzar el autogobierno en esa materia y compartir experiencia legislativa.