El delegado del Gobierno pide plantar cara al machismo en la entrega de las Meninas de Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, llamó ayer a la ciudadanía y a las instituciones a «plantar cara ao machismo», siguiendo el ejemplo de los 11 reconocimientos y menciones honoríficas Meninas de Galicia. Unos galardones que otorga la Delegación del Gobierno en Galicia y que reconocen a personas y entidades por su compromiso en la erradicación de la violencia machista, el apoyo a las víctimas y la lucha por la igualdad.

A nivel gallego, el reconocimiento fue para la Deputación da Coruña por sus programas de prevención y sensibilización y por apoyar a los concellos en el desarrollo de políticas de igualdad. Estuvo representada por su presidente, Valentín González, y la diputada de Igualdad Soledad Agra. A nivel gallego, se le concedió la mención honorífica a María Elena Steinger, fiscala delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia, pieza clave en el tratamiento de los casos de violencia machista.

Por la provincia de A Coruña, recibió la menina la oenegé Accem, por su trabajo con las mujeres refugiadas, y la mención honorífica fue para el Equipo Mujer-Menor de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña.

En Lugo, el premio fue para la Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, por su programa de atención integral para mujeres en situaciones penales, y la mención para el Equipo VioGén de la Guardia Civil de Monforte.

En Ourense, se reconoció al instituto Xesús Taboada Chivite de Verín por un programa que pone el foco en la igualdad entre mujeres y hombres. La mención fue para el policía nacional Ramón Salvador, por su experiencia en casos de violencia machista.

La periodista Tareixa Navaza recibió la mención Comunicar en Igualdade.

Al acto, que se celebró en el Hostal dos Reis Católicos y que estuvo conducido por la periodista Aida Pena, también asistieron la valedora do pobo, la fiscala superior de Galicia y responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.