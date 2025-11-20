Narciso de Gabriel Fernández: «Marcela e Elisa foron un reto»

Mila Méndez Otero
MILA MÉNDEZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

ANGEL MANSO

O catedrático de Historia da Educación da UDC continúa, insaciable, o traballo das súas investigacións: recuperar a historia dos mestres represaliados da II República.

20 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

É catedrático de Historia da Educación da Universidade da Coruña (UDC), onde foi decano. Este curso xa non exerce a docencia, foi proposto como emérito. Unha condición que non lle impide, todo o contrario, seguir

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Adelántate al Black Friday 18€/año Suscripción WEB Suscríbete