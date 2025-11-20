El Consello de Docencia Clínica ratifica el acuerdo de Medicina: esta es la letra pequeña del documento

Consello de docencia clínica, este jueves en Santiago SANDRA ALONSO

El Consello de Docencia Clínica de Galicia ha ratificado este jueves el acuerdo de descentralización de Medicina, un documento que recoge los plazos y condiciones para impartir cuarto, quinto y sexto en Santiago, Vigo y A Coruña. En este texto se recoge cómo será todo el proceso, que estará vigilado por una comisión de seguimiento de 16 miembros, compuesta por los conselleiros de Educación y Sanidade, los tres rectores, los vicerrectores de titulaciones, el decano de Medicina y decanos cada uno de los correspondientes centros de la UDC y la UVigo, un representante de cada uno de los complejos hospitalarios, el gerente del Sergas y el secretario xeral de Universidades. Esta es quizás una de las novedades de la letra pequeña, ya que se recoge la presencia de dos decanos de las otras universidades —se supone que los de ciencias de la salud—, algo que no ocurría en el anterior acuerdo del año 2015.

El grupo se reunirá al final de cada cuatrimestre para valorar el grado de satisfacción de las partes y terminado todo el proceso de descentralización se hará una evaluación de los resultados.

Financiación a mayores

El documento incluye 17 cláusulas y un anexo con el calendario de implantación. Respecto a este, en febrero la comisión de seguimiento deberá aprobar un cronograma de actuación en el que se incluya el estudio económico del coste de la descentralización y la propuesta de financiación a la Xunta. Estos recursos deben ser a mayores del plan de financiación actual, y en ellos se incluirá no solo el personal, sino el coste de la obra civil que exija la adaptación de los espacios para la docencia, así como los equipamientos. En el próximo plan financiero ya se incluirán los fondos de la descentralización.

En este mismo 2025-2026 debe ratificarse el plan de organización docente del 2026-2027 para toda la docencia práctica de quinto, la aprobación de las plazas de profesorado para quinto y sexto y su convocatoria, así como el acuerdo del número de estudiantes que van a iniciar en el 2026 quinto y sexto en las unidades docentes de Chuac y Chuvi, que en principio serán en torno al 25 % del total, es decir, unos cien alumnos en cada una de estas ciudades.

Sobre las plazas de profesorado que impartirán la docencia en Vigo y A Coruña, los rectores adelantaron ya que el 50 % corresponderían a la USC y el otro 50 % a las otras dos universidades. No obstante, en el documento se recoge específicamente que en ningún caso el convenio podrá implicar la reducción de plazas vinculadas, de profesores asociados o de PACs que tiene ahora mismo la Facultade de Medicina. Es decir, que el incremento de docentes en la UDC y la UVigo no puede ir en detrimento de la plantilla con la que cuenta de la USC.

Hospitales, concertados con la USC

Otro de los puntos de fricción de este acuerdo es la adscripción del Chuac y el Chuvi. Finalmente quedan vinculados a sus respectivas universidades, UDC y UVigo, para las titulaciones implantadas (no Medicina), y concertados para la implantación de la docencia descentralizada de este convenio. Todos los hospitales seguirán concertados con la USC a efectos docentes para la impartición de la docencia de Medicina y la dotación de plazas de profesores vinculadas y PACs.

Se mantienen las aspiraciones de otros títulos

El propio acuerdo recoge que tanto UDC como UVigo mantienen su aspiración de implantar Medicina —de hecho ambas han manifestado que seguirán con los trámites internos—, pero asumen este acuerdo como solución de compromiso. En caso de que se incumpla, ambas estarán legitimadas «a continuar o procedemento de implantación do título de Medicina». Y dentro de estos incumplimientos se recoge explícitamente el hecho de que la Xunta emita un informe favorable a implantar esta carrera por parte de otras entidades. En ese caso, «abrirase un prazo extraordinario de dous meses para que as universidades de Vigo e A Coruña poidan presentar a documentación correspondente». Lo mismo ocurrirá con titulaciones privadas, incluidas las que adopten fórmulas de franquicia o delegación.