Caamaño pide a los sindicatos voluntad de llegar a un acuerdo para evitar la huelga en primaria

Ambulatorio Concepción Arenal, en Santiago SANDRA ALONSO

A tan solo seis días de la convocatoria de huelga en atención primaria del día 26, la Consellería de Sanidade mantiene abiertas las vías de diálogo para tratar de evitarla. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló este jueves que la Xunta ha demostrado su voluntad de diálogo retirando la propuesta de reforma de primaria que provocó la protesta, por lo que pide a los sindicatos que apliquen esa misma voluntad, pensando sobre todo en los pacientes, «coindimos en que as condicións dos traballadores teñen puntos de mellora pero hai que ver tamén a perspectiva da consellería, que é garantir a asistencia sanitaria nun entorno ademais complexo».

Y es que al paro convocado por numerosas organizaciones sindicales, algunas solo para el 26 y otras para 26, 27 y 28, se suma otra en diciembre en contra del estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad. En este contexto, y en una época en la que ha arrancado ya la epidemia de la gripe, «queremos chegar a acordos pero a nosa maior preocupación é garantir a asistencia sanitaria». Caamaño pide el mismo razonamiento a los sindicatos, «intentar chegar a acordos, pensando sempre nos pacientes e ao mesmo tempo coidando as condicións laborais dos profesionais».

Este viernes está previsto que la consellería se reúna de nuevo con los sindicatos con representación en la mesa sectorial, los primeros que convocaron el paro.