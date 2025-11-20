El BNG exige una moratoria indefinida para el eucalipto

Eucaliptos en el parque del río Cadavo JOSE PARDO

El BNG quiere cortar de raíz las intenciones legislativas del PP que atañen al eucalipto. En una visita a las instalaciones de la empresa maderera sostenible Xilonor, en Coirós, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, habló de la necesidad de «dar un xiro de 180 graos á política forestal galega».

Para ello, el partido rechaza las medidas tomadas por los populares y, como solución, Pontón propuso una «moratoria indefinida» para la planta proveniente de las antípodas.

Pontón hizo hincapié en el «enorme potencial do sector forestal galego» en cuyo futuro «non hai cabida para as moratorias fake do PP». «Parécenos que non é o modelo de futuro que necesita o noso monte, nin pola súa rendibilidade nin polas consecuencias medioambientais que pode ter», detalló.

Por el momento, la portavoz presentó una solución. Una en forma de «moratoria indefinida na plantación de eucalipto que aposte por un novo modelo cun monte multifuncional e en mosaico, no que exista un deseño con madeiras de calidade que permitan segundas transformacións», tal y como mencionó. Esta idea también vino acompañada de la iniciativa de llevar al Parlamento diferentes propuestas para impulsar la construcción de madera dentro de la comunidad.

Pontón recalcó que para los nacionalistas es «clave que exista unha aposta do sector público por incorporar a madeira nas construcións públicas» y que «que o Instituto Galego de Vivenda e Solo aposte polas construcións e rehabilitacións e que se alcance o 20 % de construción en madeira». Además, hizo hincapié en la importancia de que en la construcción pública «existan cláusulas de sustentabilidade e de redución da pegada de carbono que favorezan a incorporación da madeira».

La portavoz también aprovechó para exigir la puesta en marcha de «un plan de innovación, coas universidades e o Colexio de Arquitectos de Galicia, que permita un maior coñecemento sobre as vantaxes da madeira na construción e que capacite a todo o persoal técnico no cambio de modelo».