Sanidade apela a la responsabilidad de todos para evitar otra huelga

PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha apelado este mediodía en el Parlamento gallego a la responsabilidad de todos los actores implicados para evitar que se celebre la huelga general convocada para la semana que viene. El responsable de salud del Sergas, que ha comparecido interpelado por socialistas (preguntaban por la situación de la listas de espera) y nacionalistas (por los centros de salud), ha seguido en su intervención la línea establecida previamente por Alfonso Rueda a preguntas de la oposición: admitir que en la sanidad hay dificultades, que se está trabajando para resolverlas y que el déficit de facultativos es una responsabilidad del Gobierno central. Caamaño ha pedido a los partidos que dejen a los representantes sindicales negociar para consensuar con el equipo de la Consellería las medidas que mejoren tanto la asistencia sanitaria como las condiciones laborales de sus profesionales. «A nosa vontade é buscar solucións de xeito dialogado, negociado e acordado con todos os actores involucrados», ha dicho el conselleiro. Caamaño, que se ha mostrado dispuesto a hablar con todos y de todo, ha asegurado que si todos actúan con responsabilidad, se evitará una huelga, una vez que se hayan acordado soluciones en línea con las demandas laborales de todos los gallegos, «encamiñadas a garantizar unha mellor asistencia a todos os galegos».

Antonio Gómez Caamaño ha reivindicado que Galicia es la segunda comunidad con menores tiempos para consultas y la cuarta con menores tiempos de espera media quirúrgica. Según ha explicado el conselleiro, más del 60% de los pacientes tiene consulta en atención primaria en menos de cuatro días.

Duras críticas de la oposición

Iria Carreira, diputada del Bloque, ha demandado a la Xunta que se convoquen todas las plazas vacantes en atención primaria e incrementar el presupuesto, tal y como había pedido poco antes la portavoz del grupo, Ana Pontón. «O 47% dos galegos agardan máis dunha semana para unha cita co seu médico de cabeceira», ha denunciado la diputada nacionalista, quien lamenta que Galicia sea de las comunidades que menos invierte en el Estado para sostener su red de centros de salud. Carreira ha calificado de «insostenible» la situación que se atraviesa, y lo ha achacado a una mala organización y a una mala planificación.

Por su parte, la viceportavoz del PSdeG, Elena Espinosa, ha puesto el foco en la grave situación de las listas de espera. Según ha denunciado, a junio de este año más de 360.000 gallegos estaban esperando para ser atendidos, lo que supone más de un 13% de la población gallega. La diputada ha acusado a la Xunta de no querer escuchar las denuncias y las demandas de medidas. «O cómputo das listas é unha enorme falacia», ha dicho Espinosa.